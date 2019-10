CAMFess es un sitio de similares características a los que ya conocemos (YouTube, myspace, etc), pero con una finalidad un tanto peculiar. Se trata de que subamos nuestras confesiones en vídeo.

Si hemos tenido momentos vergonzosos o artísticos, queremos compartir nuestras opiniones políticas o simplemente queremos compartir momentos anecdóticos con familiares y amigos, CAMFess acepta de buen agrado vídeos de hasta 100 MB que tengamos almacenados o realizar confesiones desde la webcam, y si así lo queremos, podemos anonimizarlo insertando una máscara dentro del vídeo o anonimizando el audio. Cada vídeo llevará sus propias etiquetas y podrán disponer de una a tres categorías de las que tengamos predefinidas en el sistema.



Además, dispone de otras funciones sociales, como la creación de redes de amigos, añadir vídeos como favoritos, suscribirse a otros usuarios y la participación dentro de los grupos de usuarios existentes o crear nuevos:

http://www.camfess.com



Megavideo

Si estás harto de YouTube y buscas otro sitio donde alojar tu propio vídeo, o si ya tenés cuenta de Megaupload, ahora podés usar Megavideo. Al igual que con Megaupload, la cuenta de usuario tiene una serie de características y prioridades, diferentes en caso de que tu cuenta sea básica o Premium (pagada). Con la cuenta Premium, podés ganar dinero con tus vídeos.



Un vistazo por encima, la apariencia que ofrece es mucho más atractiva y fresca que el propio YouTube, disponible en una serie de idiomas, lo cual es de agradecer, además de ofrecer las funciones sociales a las que ya estamos acostumbrados.



Lo que sí echo en falta es la creación de diferentes listas de reproducción, limitándonos a añadir los vídeos a favoritos. En la creación de nuevas cuentas nos hubieran podido avisar que nos hemos registrado correctamente y que nos han mandado un correo para su confirmación. Hace falta también una FAQ donde se ofrezca más información. Aunque bueno, los 500 MB por vídeo, 5 GB en las cuentas premium, es algo que ya se echaba de menos para quienes queramos publicar vídeos algo más largos y pesados de lo que normalmente se nos permiten en otros servicios.



Draw Anywhere

Draw Anywhere es una herramienta online desarrollada en flash para la creación y modificación de diagramas, aunque la posibilidad de colaboración colectiva queda para más adelante, ya que está en desarrollo.



Y como podemos observar, tenemos un par de menús laterales, del cual desde el izquierdo escogeremos algunos de los objetos, divididos en diferentes galerías, que arrastraremos al escritorio virtual, que podremos modificar su tamaño, verlo a varios niveles de zoom y ajustarnos con las líneas guía; y desde el menú derecho cambiaremos las propiedades y le añadiremos el texto. También tenemos una botonera horizontal donde obtendremos otras funcionalidades o añadiremos otros objetos, como los conectores.



Ya poco queda por comentar, sólo que podemos exportar como PDF, como imagen (JPG, GIF, PNG, BMP y TIFF) y que una vez más no tendremos que instalar ninguna herramienta de escritorio, aunque deberemos de tener instalado Flash 9 para poder usarlo.