El boom de Skaparate

Comprenden una banda nica relativamente nueva que está compuesta por tres chavalos. Ellos son Hardiel Vílchez Quintanilla, de 20 años y estudiante de cuarto año de Relaciones Internacionales, quien es el vocalista y guitarrista del grupo; Alejandro Granja, de 23 años y estudiante de cuarto año de Administración Turística y Hotelera, quien está a cargo de la caja y la percusión menor; y Amanda Gutiérrez, de 22 años, estudiante de segundo año de Administración de Empresas, quien hace la segunda voz y los coros.



Los integrantes de Skaparate viven en Jinotepe, donde se conocieron, por motivos de estudio, pero Hardiel es de San Marcos-Carazo y Alejandro y Amanda son de San Carlos, Río San Juan.



Buena Onda conversó con Hardiel para conocer un poco más sobre la banda y ésta fue la platicada:



Contanos, ¿cómo nace Skaparate?

Al inicio éramos cuatro, contaba con un requinto, percusión y una segunda principal, pero no aguantaron el gas… se dieron por vencidos muy rápido y decidí seguir solo como compositor, hasta que conocí a Alejandro y Amanda en la universidad y al ver que compartíamos el mismo sentimiento por la música, decidimos formar un grupo nuevamente, ahora tenemos casi año y medio de estar tocando juntos.



¿Por qué bautizaron con ese nombre a la banda?

El nombre de Skaparate surge de la primera canción “Escaparate”, compuesta por mí. Es una canción un poco romántica y tranquila, estilo bossa nova, yo propuse el nombre para el grupo y les gustó, pero Skaparate significa mucho más. Es querer recuperar todas esas cosas buenas que tenemos y no nos damos cuenta, es mostrar nuestro lado real y nuestro verdadero ser a las personas y gustar por lo que verdaderamente somos. Es ser vos mismo y mostrarte al mundo entero.



¿Cómo definirían su género?

El estilo que tenemos no es tan común, tratamos de combinar trova, bossa nova, rock alternativo y a veces unas pinceladas de jazz. Nuestros toques son acústicos.



¿Quién compone sus letras?

Yo soy el compositor, actualmente llevo escritas unas 25 canciones y con cada una de ellas trato de transmitir lo que siento y lo que veo diario alrededor.



¿De qué tratan las rolas?

Algunas de las canciones se las dedico a los niños que tienen que trabajar y dejar su infancia para ser adultos y salir a las calles para mantener su hogar, otras hablan de violencia intrafamiliar y prostitución, un poco de medio ambiente, etc. Pero no trato de mostrar solamente el lado negativo de todos estos problemas de la sociedad sino que también pongo un poco de esperanza y positivismo en las mismas. También hay rolas románticas porque me considero un poco romántico y, modestia aparte, tengo temas muy bonitos. Algunas rolas hablan de experiencias personales. En fin, hay de todo un poco.

Hablanos sobre un par de canciones en particular

Bueno, recientemente escribí dos temas dedicados a la niña “Rosita”, los cuales se enfocan un poco en la historia de la niña y el sufrimiento que tiene que enfrentar ante la sociedad. Una de las canciones se llama “Niña” y la otra “Y ahí estás vos”. Otra canción lleva el nombre de “Terciopelo” y aborda el tema de la prostitución de la mujer.



¿Cada cuánto ensayan?

Por el momento tenemos una ventaja, y es que vivimos muy cerca uno del otro, somos vecinos de apartamentos y ensayamos casi diario o a veces tres tiempos en la semana.



¿Cómo se llevan entre ustedes?

Nos llevamos muy bien porque aparte de ser compañeros en la música, tenemos una gran amistad.



¿En qué lugares han tocado?

Hemos tocado en varios lugares de Jinotepe, San Marcos y Masatepe y queremos incursionar más en Managua. Por el momento ahí sólo hemos tocado en Art Café, en el Hotel Las Mercedes, en el bar La Curva y alguno que otro lugar.

¿Con qué bandas o artistas han compartido escenario?

Nos hemos presentado junto a Kinder, Marea Roja, Gaby Baca, entre otros.



¿Cuál ha sido su mayor dificultad hasta el momento?

Tenemos dificultad de recursos, por ejemplo, aún no cuento con una guitarra propia y tenemos que alquilar algunas otras cosas, pero mientras yo viva Skaparate vivirá. Estamos buscando patrocinio para poder grabar nuestras canciones y que toda Nicaragua pueda apreciar nuestra música.



¿Qué planes tienen “a priori”?

Estamos en búsqueda y reclutamiento de nuevos integrantes, queremos agregar un “sax” y un bajo para escucharnos más completos.



¿Cuál es su mayor sueño como banda?

Grabar un disco pronto e interactuar con artistas nicaragüenses de alto rango como Katia Cardenal, Moisés Gadea, Perrozompopo, etc. Queremos llegar muy lejos y llevar la música nica fuera de nuestras fronteras.



Finalmente, ¿algún mensaje especial para nuestros lectores?

Que nunca dejen que sus miedos se interpongan en el camino hacia sus sueños, peleen siempre y si llegan a caer, que les sirva como experiencia y no lo vean como una derrota. El fracaso no es una opción y menos en Nicaragua. ¡Y apóyennos!



Para ponerse en contacto con la banda pueden escribir a: Hardybone@hotmail.com, o bien, llamar al numero: 4365568 (con Alejandro Granja)