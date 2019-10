Una diva danzarina

Es una chavala de 19 años, estudiante de IV año de Medicina en la UAM, apasionada por el flamenco y el tango. Parte de las raíces de Ekaterina están en Rusia, donde nació ella y su mamá. A los siete años se la trajeron a vivir a Nicaragua y desde entonces no ha regresado a aquel país, por lo que sus sueños respecto al baile los ha realizado aquí.



Ekaterina nos cuenta que comenzó a bailar desde pequeña, cuando estaba en el colegio, pero que empezó a tomar en serio el baile al entrar a la universidad, en donde a los 16 años aprendió a bailar flamenco y a los 17, tango. Desde entonces forma parte del grupo de danza de su universidad, a la cual ha representado en varias ocasiones. Actualmente se está preparando para la gala artística de la misma, que se llevará a cabo a finales del próximo mes.



¿Qué significa el baile para vos? ¿Por qué te gusta tanto?

Me gusta porque la danza te hace sentir libre, es algo bonito y que les gusta a los demás.



¿Aprendiste a bailar alguna danza rusa?

Lamentablemente no. Allá si querés bailar, tenés que aprender desde chiquito, después ya no podés.



¿Cuánto tiempo te llevó aprender a bailar estos géneros?

Flamenco con zapateado me llevó como un mes y el tango lo aprendí en dos semanas.



¿Cuál de las dos danzas te gusta más?

El flamenco, porque es como una fuerza que podés sacar vos sola, no necesitás a nadie más para hacerlo, podés hacer lo querrás bailando, no dependés de nadie.



¿Cuál de las dos es más difícil?

Ninguna es muy difícil, sólo necesitás practicar todos los días.



Y hablando de eso, ¿cada cuánto practicás?

He dejado de practicar bastante porque debido a las exigencias en esta etapa de mi carrera ya no tengo tanto tiempo para hacerlo. Pero ahorita estoy practicando tango por las noches y flamenco en el almuerzo.



¿Alguna paseada en el escenario?

A veces me ha pasado que se me olvida un paso completamente, pero nada grave… (Se ríe).



Más sobre Ekaterina:

* Se describe como una persona sociable a quien le gusta conocer a la gente, dice ser de mente abierta y estar siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias.



* Considera que su mejor cualidad es ayudar a la gente y su peor defecto es ser bien irresponsable con ciertas cosas.

Además, dice ser miedosa y tímida. ¿Lo pueden creer?

* Entre sus planes está hacer la especialización de su carrera en Europa o en otro lugar y aprovechar para aprender más y desenvolverse mejor en el ámbito de la danza.



* Le encanta comer pasta y escuchar rock gótico, una de sus bandas favoritas es “Nightwish”.



* Le gustaría que los chavalos se dedicaran más al baile porque es difícil encontrar parejas para bailar.