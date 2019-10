Forjador de sonrisas

22 Agosto 2007 |

10:57 a.m. |





Eduardo Fajardo se graduó en la UNAN–León en 1998 y tiene una especialidad en Odontología Restauradora. Su pasión por la docencia empezó a materializarse con la asistencia a sus maestros como alumno ayudante desde el último año de su carrera. Su cargo como cabeza de la facultad donde labora comenta que fue parte de su desempeño, y aunque siempre tuvo esta aspiración admite que no pensaba llegar tan rápido.



Familia rendida a la salud

Para Fajardo, su interés por la buena salud es una buena influencia familiar, pues comenta que desde su infancia estuvo rodeado de ese medio con su mamá, quien es farmacéutica, su padre y hermano, que son médicos.



Su carrera es una satisfacción prolongada, “como dentista existe la satisfacción de la felicidad de mis pacientes y poder brindarles tranquilidad, pero como docente me llena enseñar y compartir lo que sé”, dice.



El doctor de 34 años no se imagina un día estar frente a la balanza para decidir entre uno u otro ámbito, pero si tuviera que hacerlo asegura que se queda con sus pacientes. Entre sus planes está seguir especializándose para mantenerse en constante actualización.



En su servicio a la comunidad cuenta que ha participado en jornadas odontológicas y actualmente tiene un programa en Radio Ya, mediante el cual la gente consulta al aire, también consigue donaciones de medicamentos que facilita de manera gratuita a quienes llegan con su receta.