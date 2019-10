Festivales de cine homosexual "sacan del armario" a gays y lesbianas

Los festivales de cine gay y lésbico, como los que se celebran estos días en Madrid y en Cataluña y los que se organizan en Latinoamérica, han contribuido enormemente a que la homosexualidad "salga del armario" y a que comience a ser aceptada por la sociedad, según sus promotores.



"¡No hay nada más potente, no hay arma más fantástica que el cine!", afirma el director del Festival Internacional de Cine Lésbico y Gai de Madrid (LesGaiCineMad), Gerjo Pérez Meliá, para quien el fenómeno de estos festivales ha contribuido en sólo treinta años a que la homosexualidad "salga del gueto"·



El cine -insiste Gerjo Pérez, en conversación con Efe- es una "herramienta de comunicación superpotente y marca modelos", por eso para un homosexual "verse reflejado" en una película le ayuda a "no sentirse un bicho raro y a vivir su diferencia con normalidad".



Se trata de "salir del gueto", apunta también en declaraciones a Efe Xavier-Daniel, director del Festival de Cine Gay y Lésbico de Cataluña, que comienza hoy en Barcelona, quien se mostró "indignado" por la paradoja que según él supone que ciertas asociaciones de homosexuales hayan criticado que en el jurado de su certamen haya "demasiados heterosexuales".



Prácticamente ausente del circuito comercial cinematográfico, el cine que se proyecta en esos festivales, certámenes o ciclos de cine de temática homosexual, lésbica, bisexual o transexual es muy demandado por esa comunidad pero también por los cinéfilos amantes de producciones independientes de calidad, hasta el punto de que Festivales de prestigio, como la Berlinade o el de Cannes, han incorporado premios específicos para esa categoría.



Ese fenómeno, inexistente cuando nació el primer evento de este tipo en 1977 con el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de San Francisco (Frameline), ha pasado de la marginalidad de las décadas anteriores a un interés y afluencia bastante crecientes.



Aproximadamente la mitad del público de LesGaiCineMad, que se celebra la semana próxima, es heterosexual, según Gerjo Pérez, quien también ha observado en las últimas ediciones la llegada de familias con hijos adolescentes e incluso de grupos de alumnos que acuden a visionar alguna película del certamen como actividad lectiva.



"La idea es siempre invitar a todo tipo de público", decía recientemente la directora de Diversa, el festival internacional de cine gay, lésbico y transexual de Argentina, Grabiela Waisman.



Por un lado, "la comunidad gay tiene este espacio para verse reflejada. Por otro, la gente que no es gay puede venir a conocer estas otras realidades que también existen, para que las conozcan, porque el desconocimiento genera prejuicios", según Waisman.



Además de tratar de divulgar una imagen positiva de la diversidad afectiva, ya que como dice Waisman "la sexualidad tiene que ver con la forma de vivir, más que con el sexo", los festivales de Cataluña y Madrid tratan de promover cine de calidad, ayudar a nuevos valores en el terreno de la dirección cinematográfica, dar a conocer filmografías de otros países y hacer de puente con América Latina.



"Y es que si aquí (en España) hay sequía cultural (en el ámbito gay), allí (en América Latina) es un desierto", asegura Gerjo Pérez.



Con el paraguas de la Fundación Triángulo, que da cobertura también a LesGaiCineMad, y financiación de la cooperación española se ha impulsado una red de catorce festivales, muestras o ciclos de cine gay y lésbico en 26 ciudades de diez países latinoamericanos.



Destacan el ya citado Diversa de Argentina, el Brando Proyecta Gay, en el mismo país; el Ciclo Rosa de Colombia, Outfestperu de Perú, Mix Brasil, Llamale H Montevideo (Uruguay) o el Festival de Cine de las Diversidades Sexuales (Bolivia).



Están además El lugar sin límites (Ecuador), el Festival de Cine Gai/Les Rosario-Santa Fe (Argentina), la Mostra Raibown (Brasil) y otras muestras de Chile, Argentina, Paraguay y Panamá.



Tras el éxito obtenido el año pasado con la sección Panorama de Cine Latinoamericano, el Festival de Cataluña también ha decidido "patrocinar y dar impulso a festivales que inician su andadura en países de América Latina que no lo tienen nada fácil, ni a nivel económico ni de concienciación social", según Xavier-Daniel.



Ejemplo de la dura realidad de los homosexuales en la gran mayoría de países del ámbito no occidental es "Historia de Amor con final anunciado", del nicaragüense Bolívar González, cinta censurada en su país y que se estrenará a nivel mundial en Barcelona.



Filmes de Cuba, Chile, Perú, Salvador y Venezuela también forman parte de la selección del certamen catalán que, como el de Madrid, aspira a ser un referente en un panorama que dominan los festivales de Los Ángeles (Estados Unidos), Turín (Italia) y Londres, con 25, 22 y 21 años de historia, respectivamente.