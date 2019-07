Diario oficial cubano publicará material sobre la transexualidad

El diario oficial cubano Juventud Rebelde defiende hoy el derecho de los transexuales a una plena integración social y anuncia la próxima entrada en circulación en la isla de un material educativo que llama a incorporar como acto cotidiano el respeto a la dignidad de estas personas.



La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Mariela Castro, explicó a los autores del artículo publicado en la sección Sexo Sentido del diario que el material "está dirigido especialmente a líderes de opinión en esferas como la educación y la salud, y también al Parlamento y otras instituciones clave en este asunto".



La psicóloga Mariela Castro, hija del presidente provisional de Cuba, Raúl Castro, lidera una lucha por la igualdad de género y una campaña por el reconocimiento de los derechos de homosexuales y transexuales.



La campaña impulsa una estrategia de educación a través de los medios de comunicación para que el Parlamento cubano apruebe un proyecto de ley que modificaría el actual Código de Familia al introducir aspectos relacionados con la responsabilidad de la institución familiar ante la transexualidad y homosexualidad.



Asimismo, plantea que las operaciones de los transexuales se incluyan entre las prestaciones del sistema sanitario.



El artículo de Juventud Rebelde titulado "Transexualismo: entre el ser y el aparentar", señala que "cambiar esta realidad exige de grandes esfuerzos educativos, sociales y jurídicos, pero sobre todo de un espíritu solidario por parte de quienes deben tomar las principales decisiones y luego irradiarlas en aras de una adecuada comprensión de este fenómeno en todo el planeta".



Explica que el material ha sido elaborado por especialistas del Cenesex "con el ánimo de contribuir a este cambio" y "como muchas veces se rechaza lo que no se conoce, la divisa de este material" es ser "un tilín mejores, y llama a incorporar como acto cotidiano el respeto a la dignidad de las personas transexuales" en el país.



Además de un grupo de conceptos básicos, explicados en un lenguaje sencillo y respetuoso, "el plegable sintetiza, en palabras de las propias personas implicadas, algunos de los sentimientos contradictorios que les embargan, relacionados sobre todo con su aceptación por los demás", indica la fuente.



El artículo subraya que en un sistema social como el de Cuba, "que se precia de proteger al ser humano y de ayudarlo a crecer en todos los sentidos, las leyes y los servicios de salud deben contemplar estas diferencias con absoluto respeto, protegerlo y encauzar sus necesidades de la mejor manera, de acuerdo con el desarrollo científico, moral y educacional".



Además critica "la ignorancia en materia de diversidad sexual y el silencio sobre el tema impuesto en el mundo por una cultura predominantemente heterosexual".



Considera que esas posturas "contribuyen a que la sociedad moderna no esté preparada para respetar y recibir a sus transexuales tal y como son, y atender además a sus necesidades como se atienden las de otras minorías".



"Incluso en un país como el nuestro, donde se lucha desde hace medio siglo por eliminar todo tipo de discriminación, estas personas tienen los mismos deberes ante la sociedad, pero no logran ejercer plenamente todos sus derechos", añadió.



"No pocas veces desembocan en conflictos legales si sus respuestas a las actitudes de los demás resultan agresivas o mal interpretadas por algunas autoridades", apuntó.