La generación del móvil

Prendidos de su teléfono portátil, los adolescentes estadounidenses de hoy son sin embargo mucho menos móviles que sus padres y prefieren visitar la red internet antes que el mundo exterior.



En una conferencia en el Mobile Internet World de Boston (Massachusetts, noreste), el doctor Norman Lewis, estratega del grupo Wireless Grids y ex director de investigación en Orange, está seguro: esta generación de la "cultura de la habitación", centrada en la expresión individual, que teme al mundo exterior y quiere "conectar el mundo entero a su dormitorio", seguirá así cuando llegue a la edad adulta.



Y como hoy, en los sitios ultrapopulares como MySpace, querrá controlar y personalizar todos los instrumentos que le ofrezcan. Las empresas deberán así adaptarse y proponer productos en esa línea: "Si quiere combatirlos, vivirá años difíciles, ya que son sus futuros clientes", lanzó.



No se puede volver a poner el genio en su botella



"Si creemos que podemos controlar este espacio, más vale que lo olvidemos", coincidió Greg Clayman, vicepresidente de la distribución digital de MTV. "Hemos dicho y repetido a nuestros consumidores que podrían tener lo que quieren cuando quieren, y lo han creído. No podemos volver a poner al genio en su botella", estimó. Lo que cuenta serán las recomendaciones de los miembros de la red, "es una cultura de recomendación", añadió.



"Todo es cuestión de estatus y de control", añadió Lewis. "Los jóvenes quieren tener mil amigos en MySpace, los adolescentes tienen un blog como antes tenían un diario íntimo, sin distinguir más entre privado y público. La auto-expresión se ha convertido en su forma de comunicación", estimó.



Los fabricantes de aparatos móviles, aunque sean muy seductores, tendrán que buscar más. "Poseer un aparato ya no alcanza para conferir un estatus. El verdadero estatus vendrá de lo que se hace con ese aparato".



Habrá entonces que ofrecerles sistemas abiertos, livianos, y sobre todo no limitados, como han mostrado los piratas informáticos, que rápidamente lograron desbloquear los iPhone de Apple.



"Esta generación no aceptará los límites", indicó. Ven el mundo primero a través de ellos, y de nada sirve -según él- combatir un fenómeno "que ya está aquí".



Para combatir el fracaso escolar



Partiendo de la misma constatación, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, decidió recurrir al teléfono móvil para combatir el fracaso escolar entre las minorías negras y latinoamericanas de bajos recursos, según el New York Times.



En una veintena de establecimientos públicos neoyorquinos, los alumnos recibirán un teléfono móvil y quienes tengan buenos resultados académicos recibirán por mensajes SMS recompensas (entradas para conciertos o espectáculos deportivos, minutos de comunicación, 'ringtones') ofrecidas por empresas.



Este programa, que comenzará en enero con 10 mil a 15 mil alumnos, fue concebido por Roland Fryer, un economista que ya supervisa un programa de retribución financiera a los buenos alumnos.



Los responsables del programa explicaron que los estudios habían mostrado que el teléfono móvil era el principal medio de comunicación entre los adolescentes, y que utilizarlo sería mucho más eficaz que los afiches o 'spots' televisivos.



Los profesores serán alentados a usar los teléfonos celulares para dar consejos después de clases y la alcaldía espera que estrellas como el rapero Jay-Z participen en el envío de SMS a los alumnos más destacados.