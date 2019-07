"Protección antivirus gratuita para dispositivos USB en cualquier lugar"

Samuel Chávez |

| 17 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





Los dispositivos de almacenamiento de datos actuales (memorias flash USB, celulares o I-pods) son actualmente los medios de transporte masivos de cientos o miles de MBs, los que nos permiten poder disfrutar cómodamente de la carga y descarga de archivos en cualquier computadora, tanto en el hogar como en la oficina o en algún cybercafé cercano.



Pero hoy en día el uso de estos dispositivos puede ser una experiencia no muy agradable, ya que como muchos sabemos, conectar un dispositivo de estos en una computadora de la cual desconocemos la integridad del sistema informático, puede acarriarnos el infectar nuestro dispositivo con algún código malicioso, ya sea un virus, troyano, gusano, etc.



Para enfrentar este tipo de situación potencialmente dañina para la salud de la computadora que uno tiene o la de algún amigo, se encuentra disponible "Mx One antivirus". Así es, Mx One 3.0.0 es un software gratuito desarrollado en México con el propósito de proteger tanto dispositivos de almacenamiento extraíbles como la propia computadora, todo esto en un paquete comprimido que podemos descargar desde http://ldcmx.info/descargas/mxone.zip y cuyo tamaño de archivo fácilmente podemos guardar en un diskette.



Con Mx One antivirus disponemos de protección en tiempo real para nuestros dispositivos extraíbles así como para nuestra computadora. Ya que en el archivo instalador del programa nosotros debemos escoger si queremos proteger un dispositivo de almacenamiento extraíble con el sistema “Check and Block” para bloquear códigos maliciosos que intenten infectar nuestra memoria USB cuando sin darnos cuenta la hemos conectado a una computadora infectada o escoger si queremos proteger una computadora de sobremesa o portátil de memorias infectadas con malwares con la ayuda del sistema de protección módulo “guardián”.



Para poder disfrutar de la protección del Mx One en nuestras memorias USB basta con conectar el dispositivo, descomprimir el archivo mxone.zip; a partir de allí escogemos proteger dispositivos extraíbles, además debemos escoger la unidad donde instalaremos Mx One; así también podemos seleccionar un icono de seguridad para nuestro dispositivo, ya sea un I-pod, MP3, un pingüino, una mariposa o el estándar USB. Después de esto se instala el Mx One en el dispositivo y al final es recomendable revisar por posibles amenazas ocultas, que al detectarlas debemos considerar eliminarlas o mandarlas a cuarentena.



Dentro de los aspectos relevantes que se pueden destacar en Mx One USB se encuentran los siguientes:



- Interfaz sencilla e intuitiva de manejar.





- Personalización del icono de nuestro dispositivo (el que nos indica si existe alguna infección oculta, siempre y cuando observemos una anomalía en este).



- Rápida instalación en el dispositivo USB.



- Protección en tiempo real con el sistema Check and Block.



- Revisión del arranque del dispositivo por potencial código malicioso oculto.



- Escaneo de todos los archivos de la memoria flash con gran rapidez.



- Detección de amenazas mediante firmas virales así como por heurística, es decir protege contra códigos maliciosos emergentes y para los que los antivirus comunes no pueden detectar como potenciales amenazas.



- Envío de muestras virales a los laboratorios de Mx One para crear firmas nuevas de virus nuevos.



- Ocupa poco espacio en la memoria USB (se crean dos archivos: programas seguros y Mx One ).



- Completamente independiente al antivirus que se ejecuta en la computadora donde conectemos nuestro dispositivo.