Los Beatles online en 2008

El catálogo del famoso grupo británico Los Beatles estará disponible en internet en 2008, indicó uno de sus integrantes más renombrados Paul McCartney en una entrevista a una revista web.



La llegada a la internet del catálogo completo con las canciones del grupo mítico de Liverpool ocurrirá "en 2008", prometió el ex-Beatle en una entrevista con el sitio Billboard.com.



"La mayoría de nosotros estamos bastante listos. El conjunto está listo (...) sólo resta quizá resolver un punto, y yo creo que esto se está solucionando mientras hablamos, entonces no falta mucho", explicó Paul McCartney en la entrevista.



De forma legal



Si bien actualmente a través de internet se puede adquirir casi todo tipo de música, el catálogo masivo del grupo -que incluye algunos top hits de los años 60- hasta ahora no ha sido puesto a la venta online en forma legal.



McCartney, ex cantante y bajista de Los Beatles, dijo a Billboard que hasta ahora los problemas fueron "contractuales". "Uno quiere hacer las cosas bien... Uno no quiere hacer algo bien a la ligera y luego arrepentirse a los tres años y pensar: 'Oh, mi Dios, ¿Por qué hemos hecho eso?".



La casa discográfica EMI había indicado a principios de este año que trabajaba sobre la posibilidad de distribuir la música de Los Beatles en el sitio web de itunes de Apple.



Los Beatles y EMI alcanzaron en marzo un acuerdo cuyos términos se mantienen confidenciales que abrió la vía a negociaciones entre EMI y el grupo estadounidense Apple, fabricante de i-Tunes, para que este último pueda poner en internet los éxitos y álbumes de los Beatles y pague derechos de autor sobre las descargas.