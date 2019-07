Escultura de Botero alcanza precio récord en subasta

La escultura "Mujer Fumando", del colombiano Fernando Botero, fue vendida por algo más de 1,6 millones de dólares en la sala Christie's, el precio más alto logrado hasta ahora en subasta por una escultura de este artista.



La obra, realizada en 1986, en mármol blanco y que muestra a una voluptuosa mujer tumbada boca abajo y con un cigarrillo entre los dedos, logró el precio más elevado en la venta de arte latinoamericano que inició el lunes la firma Christie's en su sede neoyorquina.



La escultura formaba parte de un total de trece obras de este reconocido artista latinoamericano y salía a la venta con un precio estimado de entre 400 mil y 600 mil dólares.



Sin embargo, un coleccionista privado sudamericano se la adjudicó por un precio total de un millón 609 mil dólares, incluidas comisiones. Otra obra de Botero, la pintura "El domingo por la tarde", realizada en 1967, se lo adjudicó por un precio de un millón 553 mil dólares también a un coleccionista privado sudamericano.



La obra, con el característico estilo de este artista, muestra a una familia bien vestida y con dos niños compartiendo un almuerzo en las montañas, con un militar en la retaguardia.



El precio final estuvo dentro de los cálculos que había realizado previamente la casa de subastas, pues lo había valorado entre un mínimo de un millón 400 mil y un millón 800 mil dólares.



Otras tres obras de Botero se colocaron entre las que lograron precios más altos en una velada en la que 65 lotes, de un total de 76 que se ofrecieron, hallaron un comprador.



"The Bedroom", realizada por Botero en 1979 y que salía con un precio estimado de entre 800 mil y un millón 200 mil dólares, fue vendida por 937 mil dólares y "Dancers", una escultura en bronce realizada en 2003, se adjudicó por 713 mil dólares, cerca del máximo que se había estimado.



Otra pintura del mismo artista "Nun Eating an Apple", realizada en 1981, superó las previsiones más optimistas y se la adjudicó un coleccionistas norteamericano por 645 mil 800 dólares.



Récord mundial de venta en subasta



Otro de los principales atractivos de la velada era la pintura "Exploración de las fuentes del río Orinoco", de la mexicana Remedios Varo y el precio final, de un millón 273 mil dólares, superó ampliamente lo que se preveía y estableció un récord mundial de venta en subasta para una obra de esta artista.



Ese trabajo, realizado en 1959, está considerado como uno de los más sobresalientes de esta artista surrealista que sale al mercado y se estimaba que su precio podría estar entre 400 mil y 600 mil dólares.



La obra "Trovador", del mexicano Rufino Tamayo, finalmente no se incluyó en esta subasta por estar inmersa en una disputa legal en el estado de Virginia entre su actual propietario y un grupo que se opone a su venta.



Sin embargo, otra obra del mismo autor, "Bañistas", que muestra influencias del período neoclásico de Picasso y que realizó el artista en 1930, fue adjudicada por 825 mil dólares.



La obra salía al mercado con un valor estimado entre 700 mil y 900 mil dólares. "Dialogo", otra obra de Tamayo realizada en 1985 y en la que aparecen dos figuras en tonos grises conversando delante de un cuadro con una guitarra en el fondo, también estuvo entre las mas cotizadas y se adjudicó por 769 mil dólares, cerca del máximo de 800 mil dólares que se había estimado.



La obra de Alfredo Ramos Martínez "Las Floreras", realizada en 1933 cumplió con las expectativas más optimistas y se adjudicó por un millón 273 mil dólares y otra obra del mismo autor, "Casamiento indio", realizada en 1931, se vendió finalmente por 623 mil 400 dólares, casi el doble del máximo que habían estimado los expertos de Christie's.



Las ventas totales llegaron a 21,6 millones de dólares, con lo que prácticamente se alcanzaban los cálculos previos que había hecho Christie's para sus ventas de otoño de arte latinoamericano, que continúan mañana.