Los tamales acompañan al pavo en Día de Acción de Gracias

La comunidad inmigrante ha adoptado plenamente en sus hogares la celebración del Día de Acción de Gracias, pero acompañando al clásico pavo con los sabrosos tamales.



"En casa comemos pavo, pero tenemos tamales para aquellos a los que no les gusta el pavo", explicó Norma Almazán, una maestra que reside en El Paso desde hace cuatro años y que representa la tendencia entre los inmigrantes a la hora de adoptar las tradicionales culinarias hispanas.



"Hemos adoptado la tradición del Día de Gracias que no se celebra en México, pero la festejamos con las cosas que nos son familiares como los platillos mexicanos que no son únicamente tamales, sino también enchiladas", agregó.



Otra variante en la celebración es que la comunidad recién llegada de México y otros países latinoamericanos celebra el día no tanto para conmemorar la llegada de los peregrinos ingleses sino como un acto de bendición por el año transcurrido.



"Este año vamos a festejar el Día de Gracias por nuestra amiga Malena que estuvo muy enferma y ahora está ya fuera de peligro", afirmó Elizabeth Castañeda, residente en El Paso.



Aumentan ventas de tamales



La encargada del negocio de pan dulce y tamales "Gussie's Tamales" en el centro de El Paso, Dolores González, explicó que el establecimiento vende cada año un mayor número de tamales de chile rojo, verde o de piña.



"La comunidad de El Paso combina el pavo con los platillos mexicanos", dice González, nacida en Ciudad Juárez (México) y quien asegura que las tradiciones procedentes del sur son difíciles de olvidar.



"El pavo, por ejemplo, yo lo como con chile", dice Josefina Medrano, mexicana y residente en Tucson, quien se encuentra de visita en El Paso.



Pero para muchos hispanos residentes en la zona fronteriza la figura central de la mesa sigue siendo el pavo, por lo que invitan a sus familiares de México a cruzar ese día la frontera para compartir la celebración.



Oportunidad para que fronteras desaparezcan



El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, Roger Maier, explicó que durante el fin de semana de Día de Acción de Gracias aumenta considerablemente el tráfico, ya que muchos mexicanos quieren sumarse al festejo con sus familiares que emigraron.



"Mi hermano y su esposa vienen de Ciudad Juárez a El Paso cada Día de Acción de Gracias a festejar con nosotros", aseguró Leticia Farell, quien menciona que es una oportunidad para que las fronteras desaparezcan y se festejen juntas fechas tan señaladas.



Por su parte, el vocero de CBP en el sector de Laredo (Texas), Rick Pauza, mencionó que se permite que los mexicanos crucen con tamales porque la carne de cerdo está cocida y no representa un problema para las normas sanitarias de EE.UU.



Pauza agregó que en el sector de Laredo aumentó esta semana el número de viajeros, y los inspectores de CBP han facilitado 75.000 permisos de entrada temporal en el país, cifra que representa el doble que en años pasados.



Otras tradiciones



"Es una fecha en la que se unen las tradiciones estadounidenses con las mexicanas en torno a una mesa y con un propósito en común: dar Gracias", explicó Josefina Medrano.



Lo mismo pasa con las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos o el Día de la Virgen de Guadalupe que han comenzado a ser adoptadas por la comunidad estadounidense.



"Yo voy a tener mi pavo y a dar gracias por la llegada de los peregrinos, pero también voy a tener tamales y a dar gracias porque nuestra familia está unida cada año a pesar de muros y fronteras", afirmó Rosario Salas, residente de El Paso y originaria de la ciudad de México.