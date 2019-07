28 Noviembre 2007 |

12 p.m. |

Corresponsal León / END

Hace 150 años, los leoneses instauraron una de las festividades populares religiosas más importantes del país, después que fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de María en diciembre de 1854 por el Papa Pío IX.



Sin duda alguna, la celebración de “La Gritería” del siete de diciembre en León constituye una auténtica manifestación de respeto hacia la madre de Jesús en donde participan miles de feligreses y turistas.



Cein años después



Una placa incrustada en los pilares del altar mayor del templo San Felipe en la cabecera departamental de León, rinde tributo a monseñor Gordiano Carranza, cura párroco del templo, quien en 1857 revivió las fiestas de la purísima y promovió la Gritería. Cien años después, monseñor Isidro Augusto Oviedo y Reyes, Obispo de la Diócesis de León y Chinandega, siguió los pasos de su antecesor y celebró los festejos del primer centenario de la Asociación de las Hijas de María y de la Gritería.



El doctor Manuel Noguera, historiador y miembro del Comité Organizador de la celebración del 150 Aniversario de la Gritería leonesa, aseguró que no se le puede quitar la autoría a la feligresía del barrio de San Felipe y al pueblo de León acerca de la fundación de la Gritería, fue la congregación franciscana la que evangelizó y promovió los cultos marianos, pero también es cierto que en el templo de San Felipe inició esta arraigada cultura religiosa, aseveró.



De acuerdo con Manuel Noguera, hay que ser respetoso con las decisiones de nuestras autoridades eclesiásticas, Monseñor Oviedo y Reyes, consideró que San Felipe es el lugar donde se produjo el grito legendario de ¿Quién causa tanta alegría?, no podemos innovar e inventar algo que perjudica o desvirtúa la historia de nuestro país, únicamente damos continuidad a la tradición de nuestro pueblo mariano, refirió el historiador.



Pero el 150 aniversario de la Gritería de León, no pasarán inadvertido para los católicos leoneses las actividades conmemorativas iniciaron desde el pasado 27 de noviembre con el repique de campañas y estallidos de morteros en el templo San Felipe. Para el próximo cuatro de diciembre en horas de la mañana se espera la presencia de los diputados del Parlamento nacional, quienes realizarán una sesión extraordinaria.



La noche del siete de diciembre en la iglesia San Felipe, el Vicario de la Diócesis de León y párroco del templo monseñor Silvio Antonio Selva González, oficiará la solemne eucaristía con la presencia de feligreses, religiosos, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país e invitados especiales.



El doctor Edgardo Buitrago Buitrago, destacado historiador y escritor nicaragüense, expresó que la celebración de la Gritería es la expresión central de la purísima. “Desde que nació la orden de los frailes franciscanos en el siglo XIII se produjo la evangelización con el interés de que el pueblo proclamara abierta y entusiastamente que María había sido concebida sin pecado original. En el siglo XVII los municipios de El Viejo, León y Granada se convirtieron en tres centros importantes de propagación y desarrollo mariano, en cada uno de estos municipios se fue configurando una forma particular de celebración de la purísima”, destacó.



Feligresía de León se destaca el 8 de diciembre



Las fiestas de la Inmaculada Concepción culminan el sábado ocho de diciembre a las tres de la tarde, con una homilía en el templo San Felipe, presidida por monseñor César Bosco Vivas Róbelo, Obispo de la Diócesis de Occidente. Miembros de la Asociación Las Hijas de María, en León, encabezarán la solemne procesión de la Imagen de Nuestra Señora de la Concepción.



“Todos los católicos debemos de honrar una vez más nuestro compromiso de humildad y reverencia hacia nuestra madre santísima”, aseguró la ancianita Mélida Oviedo y Reyes, de 95 años, miembro de Las Hijas de María y hermana de monseñor Isidro Augusto Oviedo y Reyes, quienes participaron hace cincuenta años atrás en la celebración del centenario de la Gritería.