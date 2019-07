Calendario erótico de madres españolas

28 Noviembre 2007 |

Un calendario erótico realizado por las madres de siete alumnos de un colegio de la provincia española de Salamanca (centro) ha cosechado un gran éxito y ya han recibido pedidos desde Venezuela, Italia, Portugal y varios puntos de España.



Los calendarios, que se pondrán a la venta mañana miércoles con una tirada inicial de 2 mil ejemplares, tienen como objetivo recaudar fondos para la construcción de un local de actividades para los siete niños del colegio público del pueblo de Serrarilla del Arroyo.



El primer ejemplar de la tirada inicial ha sido reservado por el alcalde de la localidad, José Luis Gutiérrez. "Me parece que esta idea pone de manifiesto las necesidades del medio rural, aunque he de decir que yo no tengo nada que ver con la iniciativa, de la que me enteré casi por la prensa", aseguró el regidor.



Rosa Garín, una de las siete madres que se han fotografiado para el calendario, declaró que "la primera tirada de 2 mil ejemplares ya está agotada, motivo por el que estamos trabajando en otra segunda".



Las siete madres se han negado a asistir a los programas televisivos de cotilleos, ya que "lo que pretendemos es el bien de nuestros hijos, conseguir la financiación para el local y nada más, huimos de manipulaciones y del morbo, a pesar de que podíamos haber conseguido algo de dinero por acudir", señaló Garín.



De momento, se centrarán en distribuir los calendarios por toda la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo, partido judicial al que pertenece Serradilla del Arroyo, y a cumplir con los envíos solicitados desde otras localidades de España y del extranjero.



El calendario tiene un precio de cinco euros (7,4 dólares) y en el aparecen las mamás, ligeras de ropa, posando en diferentes lugares de su pueblo, como la piscina, la panadería, el centro de turismo rural o la Fuente del Colmenarejo, emblemático lugar de este municipio castellano de 400 habitantes.