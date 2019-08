La virgen de Guadalupe emigra a EEUU

Los hispanos en Estados Unidos ultiman detalles para celebrar a lo grande este 12 de diciembre la aparición en 1531 de la virgen Guadalupe al hoy santo Juan Diego.



Cuenta la tradición que a principios de diciembre de 1531, en el cerro de Tepeyac, de la capital mexicana, la virgen Guadalupe se le apareció al nativo Juan Diego Cuauhtlatoatzin para darle el encargo de construir un templo.



Con el fenómeno migratorio han emigrado también las tradiciones, por eso los hispanos celebran este evento en Estados Unidos.



"Este encuentro que tuvo San Juan Diego con la virgen se vive una vez más cada 12 de diciembre", dijo Pablo Sustayta, párroco de la iglesia San Andrés, en Pasadena, California. "Lo que ocurrió fue un encuentro de vida y esperanza, en un evento que ocurrió hace 476 años", agregó.



Mensaje de Esperanza



Según el sacerdote católico, cuando se le apareció la virgen de Guadalupe a San Juan Diego, quiso dar un mensaje de esperanza a una persona humilde, del nuevo mundo, que recientemente se había convertido de sus creencias indígenas al catolicismo, que comenzaba a diseminarse por los conquistadores españoles en México.



"El mensaje principal de Guadalupe es que ella esta levantando a los pobres a un nivel más grande para darles esperanza, para darles confianza y para que tengan una voz y que se sientan parte de la iglesia", indicó Sustayta.



"Y es un mensaje no sólo para los pobres (económicamente), sino para los pobres de corazón y los humildes espiritualmente", agregó el sacerdote quien ya se encuentra en los preparativos en su iglesia para iniciar al ritmo de mariachis la celebración del día de la virgen de Guadalupe, la madrugada del 12 de diciembre.



En la catedral basílica de la Virgen de Guadalupe, en la capital mexicana, se estima que alrededor de 14 millones de personas llegan anualmente a venerar la imagen de la virgen que según, la iglesia católica, quedó plasmada en una capa que portaba el indio Juan Diego, después de haber recogido rosas silvestres.



La veneración a la virgen de Guadalupe se extiende a lo largo del continente americano, por esa razón en el año 2000 el Papa Juan Pablo II declaró la divinidad católica como "Reina de México y Emperatriz de América".



Para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, "es muy, pero muy importante (participar de las celebraciones), porque sienten que aquí estamos abrazando sus tradiciones, afirmó el sacerdote.



Sustayta ha trabajado durante 16 años en comunidades hispanas en los EEUU y ha observado que solamente para el 12 de diciembre una gran cantidad de católicos llegan a la iglesia y no vuelven a regresar hasta el año siguiente. "La mitad de los católicos en los Estados Unidos son latinos y las tradiciones ya están tomando raíces aquí", aseguró.



Tomás Pacheco, presidente de la organización Guadalupanos Unidos, desde hace 5 años organiza una procesión 9 días antes del 12 de diciembre en el este de Los Ángeles, en la cual despliegan una réplica de la imagen, "bendecida por el Papa".



La aparición



"La imagen de la virgen de Guadalupe no fue pintada por una mano humana", dijo Pacheco quien explicó que la capa que portaba Juan Diego está hecha de un material de fibra de la planta de maguey "que no dura más de cuarenta años; sin embargo han pasado 476 y no se ha desintegrado".



En 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó al personaje que testimonió haber visto a la virgen y por ello entre los fieles católicos hoy es conocido como "San Juan Diego de América".



"Cuando nuestra señora virgen de Guadalupe apareció, hace 476 años, no habían fronteras en el continente americano", afirmó el líder guadalupano.



"Nuestros padres nos inculcan su veneración desde que estamos chiquitos, por eso aquí en los Estados Unidos es una celebración muy grande", agregó.