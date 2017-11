Cineasta nipón presenta su filme sobre boliviano que combatió junto al "Che"

El cineasta japonés Junji Sakamoto, que llevó al cine la vida del boliviano de origen nipón Freddy Maymura, un combatiente de la guerrilla del revolucionario Ernesto "Che" Guevara, dijo hoy que ambos fueron personalidades llenas de "ira" para luchar, pero también de "cariño" para ayudar a los pobres.

Sakamoto habló sobre la película al presentar a los medios la única función que de momento se hará en territorio boliviano para promover la historia de Maymura, un médico formado en Cuba que volvió a Bolivia para ser parte de la guerrilla de Guevara.

La película fue filmada en español sobre todo en Cuba con actores de ese país y japoneses, entre ellos la estrella Joe Odagiri.

Se trata de un filme que retrata los años de formación como médico de Maymura, encarnado por Odagiri, en La Habana, y concluye con su muerte acribillado en agosto de 1967 en el Río Grande, cuando parte del grupo guerrillero fue emboscado por el Ejército boliviano.

Los militares bolivianos vencieron a la guerrilla y ejecutaron al "Che" Guevara el 9 de octubre de 1967 en La Higuera.

Para el director, el guerrillero argentino-cubano no puede ser considerado "un asesino" como muchos lo tildan porque, según dijo, históricamente el combatiente se enfrentó a Ejércitos y no pueblos.

A su juicio, el hecho de que muchos jóvenes aún reivindiquen la imagen de Guevara como símbolo de sus ideales muestra que "la muerte no fue una tragedia porque su mensaje sigue".

El libro "El samurai en la revolución", escrito por familiares de Maymura en Bolivia, inspiró el filme y motivó al director nipón a buscar todos los testimonios que pudo de la gente que estuvo cerca del comunista boliviano.

El director visitó en Cuba los museos dedicados al "Che" y en Bolivia estuvo en La Higuera y en el pueblo de Vallegrande, donde sus restos estuvieron enterrados durante 30 años, hasta 1997.

"En todos los lugares que visité encontré jóvenes japoneses. Sentí que hay muchos jóvenes que están de acuerdo o están admirando la forma de vivir del 'Che' Guevara", dijo el directo nipón.

A su juicio, Japón últimamente "es un país cerrado", pero allá hay muchos jóvenes y adultos que son seguidores del "Che" y por eso están interesados en el revolucionario Maymura.

La cinta comienza con la visita del "Che" a la ciudad de Hiroshima para hacer una ofrenda floral en el verano de 1957, 12 años después de que fuera devastada por EE.UU. con una bomba atómica.

La película fue estrenada este año en Japón y será comercializada en varios países por una productora francesa.

El estreno se produce a propósito de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Guevara.

Sakamoto, de 59 años, es responsable de filmes como "Face" (2000), con el que ganó el premio al mejor director de la Academia nipona de Cine; "My House" (2003) y "Children of the Dark" (2008).