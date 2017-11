René Vargas Zamora revela sus primeros versos

Versos brotados de una rica simbiosis cultural producida en un joven con sangre ciento por ciento nicaragüense, que domina el idioma inglés casi como su lengua materna y se ha visto influenciado por la cultura asiática a través de sus grandes escritores y pensadores, nace el libro “Balance”, ópera prima del joven René Vargas Zamora.

Acerca de qué lo llevó a publicar sus textos refiere que “aunque suene un poco cursi llegué a un punto en mi vida en que tuve una oportunidad ante una profunda reflexión, a inicios de este año tuve una operación en la rodilla, así que pasé aproximadamente seis meses en cama, en reposo, una pauta para mucho pensamiento y reflexión, así que a partir de ahí me puse a organizar mis poemas, porque este libro es el resultado de una selección de muchos poemas que he escrito hasta la fecha, en casi 30 años, de esta selección escogí los que me parecían los mejores”

Desde muy joven escribe, aunque confiesa que su estilo se afinó y mejoró hasta hace como unos cinco años, además comenta que el poemario está escrito en estilo haikú por la influencia de los escritos que ha leído, porque tuvo la oportunidad de vivir en Asia por dos años, mientras cursó una maestría en economía agrícola en Taiwán.

En este poemario resalta mucho el romance, la observación y la reflexión, porque cree que como poeta es muy importante la empatía

El libro será presentado hoy 14 de noviembre en Literato, a las 6:30 p.m.