Abrazo. Abrazar personas, respirar mientras las abrazo y abrazar mis propias contradicciones son acciones que me completan.

Bledo. Una planta sagrada para los incas que está en todas partes.

Cocina. Disfruto fusionar sabores de varios continentes cuando cocino.

Dar. Tengo límites cuando doy de mi tiempo a algo o alguien.

Éxplorar. Cuando un tipo de arte me aporta la vivencia de la exploración, entonces sé que es para mí.

Fuego. Ver una vela encendida me tranquiliza, me da serenidad.

Germinación. Considero un misterio sagrado la germinación de cualquier semilla.

Hacer. “Si lo que aprendo no me lleva a un nuevo hacer, no me interesa”, manifiesta.

Integración. Para mí las artes son un camino de integración del siquismo humano.

Jah. Así llaman en oración al gran espíritu creador del cosmos.

Kirikou. “El único perro que he tenido, murió aplastado en la carretera”.

Límites. Considero que la sabiduría consiste en conocer y honrar los límites propios.

Movimiento. “Me encanta bailar todo tipo de música, incluyendo el ruido y el silencio”.

¡Noo!: “Cada día aprendo a decir ¡No! a hábitos que decido dejar atrás”.

Oss: Con esta expresión se saluda al oponente en algunas artes marciales japonesas.

Polonia: País que quiero conocer muy pronto, mi bisabuelo era polaco.

Quiebraplata. “Una manera poética de referirse a la impresionante luciérnaga nocturna”.

Romero. La especia que más uso para dar sabor a la comida.

Sol. “Me fascina hacer ciclismo o nadar con el primer rayo de luz solar”.

Tocar. “Toco instrumentos musicales que yo me invento”.

Urraca. Admiro la belleza, intrepidez y curiosidad de esta ave.

Wilson. “Una pelota que ha sido el más impresionante personaje que he visto en el cine gringo (“El Náufrago”).

Xibalbá. Los mayas decían que la depresión es un viaje a esta “ciudad interior”.

Yantra. “Imagen que utilizo para diseñar jardines medicinales y comestibles”.

Zenelia: “Zenelia Roiz es el nombre de mi pintora favorita”.