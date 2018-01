Rosario Aguilar es reconocida como la responsable de que las novelas nicaragüenses tuvieran rostro y esencia de mujer. Su obra, tan variada en géneros como en temáticas, constituye uno de los principales pilares de la literatura nicaragüense.

Al cumplir sus 80 años, será honrada con la publicación de la antología “Rosario Aguilar (Nicaragua): acercamientos críticos”, preparada por Mary Roof.

Roof es catedrática emérita de literatura hispanoamericana en la Universidad Howard en Washington, universidad que describe como históricamente negra, pues la población estudiantil en el 80% es afro de Estados Unidos, del Caribe y África, además, editó y tradujo los 4 libros de poesía de Vidaluz Meneses.

Mary Roof se encuentra en Nicaragua para la presentación de la obra, esta tarde, a partir de las 6:30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, y conversó con El Nuevo Diario acerca de esta antología en la que se compilan artículos de reconocidos críticos, escritores y periodistas.

¿Cómo surgió la idea de esta antología sobre Rosario Aguilar?

Una amiga me regaló un libro suyo, “Los siete relatos sobre el amor y la guerra”, me fascinó, me pareció un libro excelente, me gustó mucho y después comencé a seguir quién era ella, a estudiar sobre ella y después estaba dictando una clase de literatura en inglés y utilicé el libro “La niña blanca y los pájaros sin pies”, pero en inglés y es una maravillosa novela y los estudiantes de la clase se identificaron con las mujeres indígenas de esa novela, les gustó tanto que cuando pude conocer a Rosario le dije que a mis estudiantes les encantó porque yo estaba en una universidad de negros, que son la minoría en Estados Unidos, y ellos se identificaron mucho con la represión, la objeción, la falta de voz, el silencio, entonces cuando llegué a conocer y conversar con Rosario se me surgió esta idea como vi que hay mucho sobre Sergio Ramírez e incluso, una colección de este tipo se escribe mucho sobre Gioconda Belli, pero Rosario, es menos conocida y bueno, vamos a apuntar lo que hay sobre ella con el deseo que haya más en el futuro y esa es la idea del libro, nunca imaginé que me salieran 500 páginas, pero incluye todo lo bueno que pude encontrar, además de una introducción que hice sobre ella, un poco presentándolo al público, después una bibliografía de su vida y obra, fechas, luego lista de los libros y cuentos, que tiene muy buenos y bastantes cuentos y microcuentos; además un resumen de la acción y el argumento de todas las obras, después una sección de entrevistas, discursos de ella, de su recepción en la Academia Nacional de la Lengua, después sigue una sección de reseñas y notas sobre sus libros que hay como 18 y después la sección gorda que son acercamientos críticos, análisis profundos.

¿Cuál es la expectativa con esta antología?

Es una contribución para que se conozca mejor esta literatura que es muy buena y que debe conocerse más en el mundo. Yo creo que la literatura centroamericana tiene un mal endémico que es que se conoce poco fuera de las fronteras y tal vez dentro del país tampoco se conoce muy bien, en Costa Rica por ejemplo se estudia, en Panamá y México no, entonces esto es un esfuerzo para defender un poco el conocimiento de su obra, para que los otros críticos vean que sí es una obra que vale la pena, que toca temas universales.

La literatura de Rosario Aguilar es una literatura universal, es una manera de empujar la reedición de sus obras para que estos temas que se abordan impulsen más estudios.