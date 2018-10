El Centro Cultural de España (CCE) de Montevideo revive "el ruido" y "la furia" del escritor español Fernando Díaz-Plaja (1918-2012) con una exposición para celebrar el siglo de su nacimiento.

"Él hizo mucho ruido durante toda su vida, Fernando en los años 60, 70 y principios de los 80 fue un personaje completamente imprescindible en la cultura Española", explicó hoy a Efe el director del CCE, Ricardo Ramón Jarne.

En ese sentido, detalló que el historiador era un personaje "omnipresente" ya que estaba en todos los programas de televisión y escribía para periódicos como el "ABC", "El País" o "La Vanguardia".

"La furia es por su personalidad extrovertida, estaba en todos los sitios. Como decía mi abuela: 'No se perdía ni la apertura de un sobre'. Él hacía todos los deportes habidos y por haber, desde equitación hasta esgrima", añadió Jarne.

No obstante, también resaltó que la parte de furia, de esta muestra titulada "El Ruido y la Furia. El siglo de Fernando Díaz-Plaja (1918-2018)", también representa el abandono, ya que cree que desde España no se ha reconocido el centenario del escritor.

"De pronto ahora no se celebra ni el centenario de él y prácticamente yo en España no he leído nada este año sobre su figura y me parece que es un poco injusto", comentó.

Esta exposición, que se celebra en el marco de la segunda edición del Festival Cervantino de Montevideo y estará abierta al público hasta el 2 de diciembre, recolecta no solo escritos, cartas y documentos del intelectual catalán, sino que también hace un recorrido por la historia de España.

"Él fue profesor de historia de la Universidad Complutense (de Madrid), era un gran historiador, escribió más de 140 libros. O sea, la referencia de él con el análisis de la historia es constante", subrayó el director del CCE.

Así, en esta muestra los visitantes pueden ver desde el escritorio y la máquina de escribir de Díaz-Plaja, hasta escritos inéditos, cartas, recortes y muchas fotos, entre ellas algunas de archivo de Alfonso XIII, de la Segunda República española (1931-1939), de la Guerra Civil (1939-1945) o de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Ejemplo de este último periodo es la reproducción de un salón típico de una casa española en los años 70 con un televisor en el que se puede ver, en bucle, el anuncio del fallecimiento del dictador español por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.

"(La frase) 'Españoles, Franco ha Muerto' es un punto decisivo, no solamente en la historia de España, sino también en la vida de Fernando Díaz-Plaja", declaró Jarne.

La última parte de la exhibición, que sigue un orden cronológico, cubre el periodo en el que el escritor se fue a vivir a la ciudad uruguaya de Punta del Este.

"Aquí se hizo muy amigo del embajador (español) Fernando Valderrama. Y cuando Díaz-Plaja murió en el Hogar Español (de Montevideo), el embajador se encargó de preservar y de cuidar cariñosamente todo este legado que gracias a él y a su interés tenemos (hasta hoy)", explicó el también historiador.