Tropical Town (Ciudad tropical) en su centenario

Este año se conmemora el centenario de Tropical Town and Other Poems (New York, London, John Lane Company, 1918), primer libro de Salomón de la Selva (León, 20 de marzo, 1893-París, 5 de enero, 1959), cuya completa traducción en español ejecutaron los intelectuales nicaragüenses residentes en México Moisés Elías Fuentes y Guillermo Fernández Ampié. Se trata de una edición bilingüe, aparecida bajo el sello de la Academia Nicaragüense de la Lengua, durante mi segundo período como director de la misma.

Un antecedente: Schoolday Rhimes (1891)

En realidad, era el segundo poemario escrito en inglés por un nicaragüense (y acaso por un hispanoamericano, precedido por Schoolday Rhimes (New York, St. John’s College, Fordham, 1891) del granadino David Arellano (1872-1928). Pero si este curioso folleto de circulación restringida reveló la voluntad creadora de un joven de 17 años, educado en humanidades clásicas con jesuitas norteamericanos, aquel fue el culminante logro de una juvenil voluntad poética ––frisaba Salomón en los 24 años––, dedicado a su madre (Evangelina Escoto) “porque posee la virtud de fecundidad y de resignación que es la de mi patria”.

Hombre de dos culturas

En efecto, a través de sus 61 composiciones, Salomón despliega un dominio maestro del idioma inglés y de su versificación. Como lo indicó José Coronel Urtecho, era “un hombre de dos culturas: la hispanoamericana y la que en 1918 se solía considerar como anglo-americana. En ese tiempo él era un poeta norteamericano, perfectamente imbuido de la cultura en Nueva York y la de Nueva Inglaterra, y se sentía en realidad tan en su casa en la literatura norteamericana como en la inglesa”.

Hasta mediados de 1918, cuando fue editado su libro, De la Selva había residido casi doce años en los Estados Unidos; de manera que se incorporó fácilmente al movimiento de la New American Poetry, iniciado en 1912 con la revista Poetry, de Chicago, dirigida por Harriet Monroe. Precisamente en ese órgano renovador apareció su poema “My Nicaragua”, que daría título a la primera sección de Tropical Town... Otros se publicaron en Century, Herper’s Monthly y Panamerican Magazine, de Nueva York; y en Contemporary Verse, de Filadelfia.

El juicio de Henríquez Ureña

En carta a su amigo y maestro Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), Salomón se ubicaba entre los poetas de los Estados Unidos menores de treinta años con Edna St. Vincent Millay y Stephen Vincent Benet. “Estos ––y yo con ellos–– retornan a las formas tradicionales del verso inglés. Representan la continuidad que pide Alice Meynell en su famoso ensayo sobre Los Descivilizados” ––aclaró. Por eso se había ejercitado en todos los estilos de la métrica inglesa, a ensayar desde la lengua arcaica y los endecasílabos de Chaucer hasta el free verse de nuestros días —observó Henríquez Ureña en su semblanza de Salomón y reseña de Tropical Town...

Imprescindible resulta citar sus atinadas impresiones: “Tropical Town and Other Poems sorprende por su variedad de temas y formas. Hay quienes se sienten desorientados entre tanta riqueza, y no saben dónde hallar el hilo de Ariadna para el laberinto […] Para mí, la fuerza de unidad que anima su obra está en el delirio juvenil que se apodera del mundo por intuiciones rítmicas.

Intuiciones de color, de forma, de sonido, de fuerza, de espíritu; todo se inflama bajo su toque./ Pero no es exclusivamente intuitivo, sino que posee cultura poética honda y gran caudal de recursos artísticos... […]. El marco de sus inspiraciones comienza generalmente con Keats y Shelley y llega hasta Francis Thompson [1859-1907] y Alice Meynell [1847-1922]. Diríase que espera dominar su forma antes de lanzarse de lleno a las innovaciones […]”.

Henríquez Ureña añade: “El deseo de expresiones nuevas le llevará, de modo inevitable, a ensayar y experimentar. Lo ha hecho siempre, aunque sin atreverse a poner sus ensayos de forma nueva a igual altura que sus composiciones de forma tradicional. Le interesan los curiosos ensayos rítmicos de Amy Lowell [1874-1925], el clamor turbulento de Carl Sandburg [1878-1967] la puritana sobriedad de [Robert] Frost [1874-1963] Para mí, su poesía se distingue ya, en el país de lengua inglesa donde comenzó a escribir”. Y prosigue: “La parte más interesante del libro es la sección ‘Mi Nicaragua’, colección de acuarelas sorprendentes por lo delicadas y justas. Principia con la acuarela más breve de todas, la que da título al libro ‘Tropical Town’”.

El humanista dominicano destacaba los paisajes de Nueva Inglaterra, madre espiritual de los Estados Unidos; y los versos de ira y de amor para la tierra en que escribía sus versos ingleses”, refiriéndose, indudablemente, a “Una canción para Wall Street”, según Luis Alberto Cabrales: el primer poema de protesta socio-política, específicamente contra el sistema capitalista, escrito por un latinoamericano.

“Hay canciones inspiradas en motivos populares ––agregaba don Pedro–– o en las deliciosas rimas infantiles de su hermana [María de la Selva, conocida luego como Aura Rostand]; hay poemas inspirados en obras de arte —Bach, Giorgione, Cellini––; hay recreaciones de fantasía que se agitan en danzas etéreas, como el encantador “Cuento del País de las Hadas; hay salmos de amor ideal y hay gritos crueles sobre el hambre y el odio”.

El incidente con Teodoro Roosevelt

Aludía Henríquez Ureña al acto solemne, organizado por el Club de las Artes de Nueva York en febrero de 1917, donde Salomón leyó su poema “The dreamer’s heart knows its own bitterness” (“El corazón de un soñador conoce su propia amargura”), cuyo contenido disgustó a una de las personalidades invitadas: el ex presidente Theodoro Roosevelt, quien le lanzó una mirada de fuego.

“Nicaragua es pequeña en extensión —dijo—, pero es poderosa en orgullo. Mi tierra es tan grande como sus pensamientos; tan grande como sus esperanzas y sus aspiraciones... Amar a los Estados Unidos —como yo los amo—, cuesta gran esfuerzo cuando mi propio país es ultrajado por la nación del Norte.

No puede existir el verdadero panamericanismo ––puntualizó— sino cuando se haga plena justicia a las naciones débiles”. Roosevelt, pelándole los dientes, le gruñó. Salomón le replicó: “No me gruña ni me pele los dientes, señor, que yo los tengo mejores que usted, mire: GRRRR” —contaba a su hijo el propio don Sal, quien entonces tenía 23 años y Roo

sevelt 58. El hijo de este, Kermit, aplacaba a su padre tras el incidente, diciéndole: “El joven tiene la razón”.

Conclusión

A través de un trasvase de elementos modernistas al discurso poético en inglés, Salomón se legitima ingresando al mercado literario anglosajón y establece un puente entre dos culturas como manifestación extrema de transculturización. Además ––según David A. Colon––, realiza una traducción radical de su imaginación del emigrante hispano en la versificación tradicional inglesa.

El acto de ejecutarlo, su efecto y legado, es un evento de vanguardia. Más aun: Tropical Town… forma parte de la herencia cultural hispana dentro de los Estados Unidos, al constituir “el texto fundacional de lo que posteriormente se conocerá como Latino Writers”, como lo señala María Augusta Montealegre. En otras palabras, el libro pertenece al lugar de donde procede su autor, al lugar donde arribó y que lo conforma, pues su lengua es identidad, refugio y logro propio.