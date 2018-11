Academia de Historia y Geografía cumplió agenda apretada en 2018

El viernes 16 de noviembre, en la Universidad American College tuvo lugar la Asamblea Anual de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua (AGHN) en la que se presentaron informes de sus actividades y vinculaciones con las instituciones del Estado. Las primeras se concibieron durante 11 reuniones ordinarias de la junta directiva correspondientes a 2018, iniciándose con un par de ediciones: el número 3 de ACAHUALINCA / Revista Nicaragüense de Cultura y el número 82 de la RAGHN, la más antigua que se publica en el país, remontada a septiembre de 1936.

Acahualinca 3

Constando de 271 páginas, presenta más de cincuenta colaboraciones de cuarenta autores a través de sus acostumbradas doce secciones: I. Volcanes de Nicaragua, II. Estatuaria aborigen del Gran Lago, III. Crítica y ensayo, IV. Folclore, V. Arte, VI. Poesía, VII. Narrativa, VIII. Español de América, IX. Historia, X. Notas y semblanzas, XI. Reseñas y XII. Bibliografía nacional (140 títulos publicados en 2017). Esta revista la dirige el presidente de la AGHN, Jaime Incer Barquero y la edita el secretario Jorge Eduardo Arellano.

RAGHN 82

La RAGHN núm. 82, aparecida en julio, conformó un tomo de 350 páginas. En once secciones se distribuyeron sus colaboraciones: I. Nuestras culturas originarias, II. Una geografía que hizo historia, III. Documentos, IV. Ensayos, V. Discursos de ingreso, VI. Pluma invitada, VII. El movimiento obrero nicaragüense (dossier con cinco trabajos), VIII. Textos rescatados, IX. Nuestra Costa Caribe, X. Investigaciones y XI. Actividades y reseñas. Como ya dimos cuenta de ella no es necesario especificar los títulos de sus colaboraciones.

Nuevos miembros

En su sesión ordinaria del 1ro. de marzo, la Junta Directiva tomó la unánime decisión de incorporar este año, como miembro honorario, al embajador de la república Argentina en Nicaragua, Marcelo F. Valle Fonrouge, en reconocimiento a su actividad cultural (conferencias en universidades y ediciones de tres libros: uno de Julio Cortázar sobre su experiencia en Nicaragua y dos de Rubén Darío) y a la vinculación que ha establecido con cinco de nuestros académicos, miembros del Grupo Malvinas en nuestro país. Igualmente, decidió nombrar a dos miembros correspondientes: el historiador y encargado de negocios del Gran Ducado de Luxemburgo, André Biever; y al PhD. en historia, el nicaragüense residente en Estados Unidos Gustavo A. Gutiérrez.

Centenario de Eduard Conzemius

Seis actividades realizó la AGHN dentro de la Jornada del centenario de Conzemius. 1) Círculo de lectura en la Alcaldía de Managua, auditorio de Patrimonio Histórico Cultural el viernes 12 de enero; 2) Presentación de la obra Estudios etnológicos y lingüísticos sobre el Caribe centroamericano en el Auditorio Central de la Casa de los Tres Mundos, Granada, el martes 23 de enero; 3) Presentación de la misma obra en la Biblioteca Nora Rigby, de URACCAN, Bluefields, el jueves 8 de febrero; 4) Panel sobre el aporte de Conzemius en el Recinto de la BICU en Corn Island, el mismo jueves 8 de febrero; 5) Panel también sobre el aporte de Conzemius en el Auditorio Central de la Alcaldía de Matagalpa el viernes 9 de marzo; y 6) Segundo círculo de lectura sobre los Estudios etnológicos y lingüísticos… citados en el Centro de Difusión de las Humanidades en la UNAN-Managua el miércoles 11 de abril.

Panel con la Unión Europea

Los embajadores de la Unión Europea invitaron a la AGHN para realizar el Panel: “Nicaragua: pasado y perspectiva”. Dos fueron sus objetivos: 1) Valorar el panorama de Nicaragua a partir de la experiencia histórica; y 2) Contribuir a una mejor comprensión de la situación en Nicaragua desde la visión histórica. Participaron en el mismo: Jaime Incer Barquero, Jorge Eduardo Arellano, Ligia Madrigal Mendieta, Germán Romero Vargas, Róger Norori Gutiérrez, Mauricio Herdocia Sacasa y Norman Caldera Cardenal.

Presentación de RAGHN y Coloquio sobre San Jacinto

El jueves 6 de septiembre fue presentada en el Auditorio Central de la Universidad American College la RAGHN, núm. 82, de la cual ya se dio referencia. Igualmente, en conmemoración de las fechas patrias, tuvo lugar en la Sala Pablo Antonio Cuadra del INC, el 13 de septiembre, un “Coloquio sobre San Jacinto” para explicar los aspectos fundamentales del hecho histórico y valorar su importancia histórica en la construcción de la identidad nacional. Realizada en conjunto con el INC, intervinieron: Luis Morales Alonso, codirector del INC: “Bienvenida”; Ligia Madrigal Mendieta, tesorera de la AGHN: “San Jacinto: una enseñanza de la historia”; Róger Norori Gutiérrez, miembro directivo de la AGHN: “San Jacinto: la epopeya nicaragüense”; y Jorge Eduardo Arellano, secretario de la AGHN: “San Jacinto: revisitado”.

Charlas indigenistas

A solicitud también del INC, se desarrollaron un par de charlas sobre la resistencia indígena en Nicaragua en la Sala Pablo Antonio Cuadra el jueves 12 de octubre, con el fin de brindar un panorama más amplio del proceso de la conquista y en el marco de la referida efeméride nacional; y en Masaya, con la filial en esa ciudad del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, tuvo lugar la conferencia: “Grupos indígenas en la Nicaragua precolombina”, impartida por el doctor Jaime Incer Barquero.

Premio Eduard Conzemius

Pero la más importante iniciativa de la AGHN fue convocar al Premio de Investiogación Eduard Conzemius (noviembre, 2018-febrero, 2019) para incentivar en los jóvenes el espíritu investigador sobre el Caribe nicaragüense, desde la perspectiva del análisis cultural y continuar valorando el legado del antroplogo luxemburgués Eduard Conzemius. Este Concurso fue dado a conocer el miércoles 31 de octubre de 2018, a las 11:00 a.m., durante una rueda de prensa, desarrollada en el Auditorio Central de la Universidad American College.

Visitas y consultas

El miércoles 18 de abril de 2018, a las 10:00 a.m., en la sede de la AGHN, se recibió la visita del señor embajador de la república de Corea del Sur en Nicaragua, señor Seok Hwa Hong, con el objetivo de proponer una síntesis de la cultura e historia de Nicaragua para ser traducida en coreano. Y luego la del historiador coreano Taeheok Lee.

También atendieron consultas de varias instituciones como el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el sitio arqueológico de la Laguna de Moyuá y del Ministerio de Educación (MINED) sobre historiografía de Nicaragua. Igualmente, se atendieron consultas de estudiantes e interesados que visitan la sede de la AGHN y desean consultar el acervo bibliográfico de la institución y a través del correo electrónico: aghnhist@gmail.com y por medio de la página web www.aghn.edu.ni, la cual fue galardonada con el Premio Internacional OX en la categoría de HUMANIDADES.

Participación con el gremio de bibliotecarios

La AGHN también participó en el XVIII Encuentro Nacional de la Asociación de Bibliotecarios y Profesionales Afines 2018, el martes 30 de octubre, en el Centro Cultura Nicaragüense Norteamericano y la máster Ligia Madrigal Mendieta impartió una conferencia en el Día Nacional del Bibliotecario el viernes 9 de noviembre, en la Sala Pablo Antonio Cuadra del Instituto Nicaragüense de Cultura, titulada “Bibliotecas para la paz y el desarrollo en Nicaragua”.

Otros apoyos

Se contribuyó a preparar un vídeo sobre los archivos nacionales, fondos y colecciones y el máster Roger Norori continuó trabajando en la comisión de Expurgo Documental de la Corte Suprema de Justicia.