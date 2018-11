“Libro de las preguntas”, de Neruda, será ilustrado

Uno de los poemarios “más lúdicos” del Premio Nobel chileno, Pablo Neruda, publicado en 1973, un año después de su muerte ahora se reedita en una colección especial ilustrada. La obra titulada: “Libro de las preguntas” es en la que se cuestionaba sobre su vida y el mundo a través de unas preguntas poéticas.

“¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? ¿Por qué me muevo sin querer, por qué no puedo estar inmóvil? ¿Por qué voy rodando sin ruedas, volando sin alas ni plumas y qué me dio por transmigrar si viven en Chile mis huesos?”, se preguntaba Neruda (1904-1973), el poeta nacido y muerto en Chile que residió en países como España, Francia o México.

El volumen, que publica ahora Seix Barral, reúne una colección de versos que el Premio Nobel de Literatura en 1971 construyó a lo largo de su vida con un único recurso expresivo, el de la pregunta constante, que hace del poemario una obra con “un tono muy lúdico y libre”.

“Es un poemario muy original y realmente muy celebratorio. Es muy característico de Neruda en el sentido de que las imágenes, las metáforas y los colores que aparecen en los versos son muy reconocibles como el imaginario de Neruda”, explicó Teresa Bailach, editora de Seix Barral, que desde hace años recupera la obra del autor.

Aunque reúne los elementos propios de la obra del poeta, “Libro de las preguntas” es un libro “muy distinto” por ese juego de construir todos los poemas a base de preguntas que en ocasiones son tan “locas”, como cuando cuestiona “¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces?” o “¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir España?”, señaló.

Esta obra póstuma, cuya edición original fue publicada en 1974, ha sido ahora ilustrada por María Guitart (Barcelona, 1978), quien no solo “dialoga” con la esencia de los versos del poeta chileno sino también le retrata.

“Le insuflan mucha vida al poemario y funcionan muy bien en diálogo con los poemas. Es una edición muy rica en ese sentido”, afirmó Bailach sobre las “delicadas” ilustraciones que aportan “un nivel más de disfrute” al poemario.

En 74 capítulos, Neruda plantea cuestiones sobre su vida, los sueños, la muerte, la historia, el mar, los animales, los ríos, las estaciones, el cielo, las estrellas o personajes como Baudelaire, José Martí, Paul Éluard o Petrarca.

Según asegura su editora, esta es una nueva edición con detalles “muy cuidados” de uno de los poemarios “más lúdicos” y accesibles de Neruda.

“Es un poemario que puede disfrutar el público que normalmente lee poesía y el público que no está acostumbrado a leer poesía. Es -dijo- para todas las edades, es un poemario que lo pueden leer adultos y jóvenes”.