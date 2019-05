Joan Margarit (Sanaüja, Lleida, 1938) es el poeta vivo más leído de la literatura catalana y su obra bilingüe, tanto en catalán como en castellano, fue reconocida este martes con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante galardón de poesía en español y portugués.

Contento y agradecido, Margarit recalcó en una entrevista con Efe que lo más importante en la vida es la cultura, que "es lo que más cuesta de adquirir y lo que menos cuesta de perder".

Según Margarit, la cultura y la poesía sirven para las cosas fundamentales, "porque cada vida tiene un punto de desastre" y una herramienta como la que él practica desde hace tantos años, lo que hace es consolar, "aunque no sea gratis". "Ya de niño me decían que nunca me regalarían nada y ese ha sido mi principal principio", dijo.

Un poeta con una obra "inmensa", según aseguró el exdirector del Instituto Cervantes y de la RAE, Víctor García de la Concha, miembro del jurado que ha otorgado el premio a un autor que "utiliza la poesía como instrumento moral, de pensamiento y vida, de ética y de práctica", ha asegurado.

Su poesía aspira "a la exactitud", no en vano ha sido también arquitecto y catedrático de Cálculo, señaló el exdirector de la RAE, que destacó la "enorme claridad expresiva" de Margarit.

Bilingüe

Poeta catalán bilingüe, recordó García de la Concha, Margarit empezó escribiendo en castellano, pero a partir de 1981 comenzó a publicar solo en catalán. Desde finales de los 90 hasta hoy simultanea ambas lenguas, lo que supone "un contacto entre dos sistemas literarios, el catalán y el español".

En este sentido, Margerit argumentó que no conoce un solo poeta en la historia de la humanidad que haya escrito en una lengua que no sea la materna: "Y la mía es el catalán, pero después hay poemas que surgen en castellano, pero no son nunca una traducción".

Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca conceden este premio, dotado con 42.100 euros, que tiene como objetivo reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

Un galardón que se une a otros muchos que ya han reconocido a este poeta, que fue Premio Nacional de Poesía 2008 por su libro "Casa de la Misericordia", que ya había recibido anteriormente los premios Nacional de la Crítica, el Rosalía de Castro y el de Poesía de la Generalitat de Cataluña.

Jurado

García de la Concha compareció en rueda de prensa junto el presidente del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que han copresidido el jurado, para anunciar el nombre del galardonado, entre una lista de "candidatos de primer orden".

El recién galardonado con el premio Reina Sofía ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Poesía en 2008 y el Premio Rosalía de Castro, así como el Jaume Fuster en 2016. En Chile obtuvo también el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2017, y en México, el Víctor Sandoval de Poetas del Mundo Latino en 2013, entre otros.

El jurado ha estado formado también por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, y el presidente de la Asociación Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes. Junto a ellos, Pilar Martín-Laborda y Bergasa, Anunciada Fernández de Córdova, Noni Benegas, Luis Alberto de Cuencao, Joaquín Pérez de Azaústre, Blanca Berasategui, Berna González Harbour, Jorge Edwards Valdés, Jorge Volpi, Selena Millares, Juan Van-Halen, M. Ángeles Mora, Juan Manuel Bonet, Luis García Jambrina y Manuel Ambrosio Sánchez.

La poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, fue galardonada en 2015 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En los últimos cinco años también han sido premiados María Victoria Atencia, Antonio Colinas, Claribel Alegría y Rafael Cadenas.