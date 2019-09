Seis libros nicaragüenses

Jorge Eduardo Arellano

El manual historiográfico de un ingeniero

José Mejía Lacayo: Una historia paralela. Reflexiones sobre la historia de Nicaragua. [Prólogo de Aldo Díaz Lacayo]. Managua, Aldilá Editor, 2018. 242 p.

No todos los días un tardío aficionado a la investigación histórica ––ingeniero químico de profesión–– escribe un manual admirable. Me refiero a José Mejía Lacayo (Granada, 1937), editor desde mayo de 2008 de la Revista [digital] de Temas Nicaragüenses, el más constante y variado órgano especializado en nuestro país. Mensualmente, sin fallar a lo largo de diez años y pico, esta revista ha ofrecido en no pocos centenares de páginas trabajos de calidad que enriquecen el conocimiento de la Nicaragua de ayer, de hoy y de siempre, en múltiples disciplinas. Por eso nuestra Academia de Geografía e Historia de Nicaragua otorgó en su momento a Mejía Lacayo la categoría de miembro honorario.

Más que unas “Reflexiones sobre la historia de Nicaragua” (como se subtitula recordando el título de la obra de José Coronel Urtecho en tres tomos: dos de 1962 y uno de 1967), la incursión historiográfica de Mejía Lacayo constituye también un manual útil. Sumando 222 páginas, su autor presenta un novedoso enfoque del tema, dividido en seis partes: I. Los pueblos originarios de la región del Pacífico (26 páginas); II. La formación de la provincia (19); III. Consolidación de la provincia (46); IV. La formación del Estado (35); V. La Costa Cribe (44); y VI. La intervención de los Estados Unidos (28). En esta última parte de su correcta periodización, “El régimen de los Somoza hasta 1979 (43 años)” ocupa diez paginitas y la revolución popular sandinista ninguna; apenas la afirmación que comparto: “Todavía polariza demasiado a la población como para pretender ser imparcial”.

En los capítulos precedentes, Mejía Lacayo trata de serlo y cree con firmeza que su libro “no es una panacea, ni un catecismo para hacernos mejores” sin su conocimiento del inglés, que le permite consultar valiosas fuentes poco accesibles en ese idioma; y sin su recurso constante a la tecnología electrónica, José no hubiera llevado a cabo este trabajo que no ha tenido eco alguno entre colegas e interesados en nuestra historia. Solo su editor Aldo Díaz Lacayo, en el prólogo, reconoce que el desarrollo de las disciplinas humanas colaterales a la historia ––antropología, arqueología, economía, geografía, etc.–– permiten enfocar nuestro pasado remoto desde otros ángulos”. Y puntualiza:

No recuerdo un esfuerzo anterior semejante. No porque no existan trabajos que hayan utilizado estas disciplinas, sino porque estos trabajos los han considerado principalmente como elementos accesorios y no como objetivos sistémicos, como médula de su enfoque histórico que es el caso del trabajo de José Mejía Lacayo.

Un oasis en el bosque tropical seco

Ricardo M. Rueda, Indiana Coronado, Sune Holt: Flórula de la Reserva Natura. Nicaragua. [Presentación: Jaime Incer Barquero]. Managua, Fundación Uno, 2019. 346 p., il., col. [Colección Cultural de Centroamérica, Serie Geografía y Naturaleza v. 5].

Ubicada en el kilómetro 54 de la carretera a Masachapa, la Reserva Natura tiene el objetivo prioritario de producir agua. ¿Cómo? Captándola en forma condensada e infiltrada por la cobertura forestal, especialmente en estos tiempos ––sostiene el doctor Jaime Incer Barquero–– “cuando dicho vital recurso está frecuentemente expuesto a la vulnerabilidad impositiva de los cambios climáticos”. La iniciativa de crearla en pleno bosque seco tropical se debió a la conjunción modélica del Ingenio Montelimar (su dueño) y a Fundenic SOS/ Fundación Nicaragüense del Desarrollo Sostenible (su administradora ecológica). Y esta obra, editada por la Fundación Uno, es su mayor fruto, ya que incluye 303 especies agrupadas alfabéticamente por familia, donde cada planta se presenta con su nombre científico y el vernacular cuando se le conoce. Además, se la describe junto con su hábitat, su fenología respectiva y distribución en Nicaragua. Las descripciones son cortas y sencillas, de manera que puedan ser entendidas por cualquier lector no versado en ciencias biológicas e incluye fotografías de cada especie para facilitar su identificación en el campo.

Una monografía excepcional de San Rafael del Sur

Manuel Gutiérrez Hurtado: In illo témpore/ San Rafael del Sur. Su historia, gentes y lugares. Managua, Manuel Gutiérrez Hurtado, 2019. 186 p., il., col.

Tres aspectos abarca esta monografía excepcional sobre la ciudad y el municipio de San Rafael del Sur: prehistoria e historia desde las épocas geológicas con sus interesantes fósiles marinos, fundación como pueblo en 1794, organización como municipio el 11 de enero de 1831 y vida cotidiana durante los siglos XIX, XX y XXI; gentes que incluye las genealogías de más de 400 familias, personajes ilustres; y lugares más pintorescos, con fotografías a colores de sus panorámicos paisajes, edificios y playas. El autor, quien en 2016 había publicado otra monografía ––esta vez sobre petroglifos de San Rafael del Sur–– aprovechó la documentación del Archivo Histórico de la Prefectura de Granda y la local de la Parroquia de la Virgen de los Desamparados, al igual que la obra precedente de don Leopoldo Gutiérrez Gómez (q.e.p.d.), publicada en 1977 por la Editorial Unión, la cual contiene recuerdos personales de los viejos pobladores del pueblo. Felicitamos al maestro y abogado Manuel Gutiérrez Hurtado por su notable esfuerzo.

Cincuenta y cuatro años de aviación en el país

Ricardo Ramón Boza Paíz: La aviación en Nicaragua/ Reseña histórica: 1922-1976. Managua, Amerrisque, 2019. 228 p.

Quienes tengan el interés de conocer la historia de la aviación en Nicaragua ––desde sus orígenes hasta mediados de los años 60––, esta investigación les servirá de indispensable fuente de consulta. En ella se pormenorizan los tres ámbitos de esa invención humana que despuntó mundialmente a principios del siglo XX: el militar, el comercial y el civil. El autor aprovecha una monografía precedente dirigida por Jorge Eduardo Arellano (JEA) en la UCA: “Breve historia de la aviación en Nicaragua” (1976), elaborada por Ana Lorena Medrano, donde figuran documentos básicos y datos curiosos. Por ejemplo, el primer vuelo de la Panamerican Airways a Nicaragua el 28 de octubre de 1929, procedente de Key West, Florida pasando por La Habana; y el primer ciudadano nicaragüense que usó los servicios de la naciente empresa: la señorita Ángela Medal, quien tomó pasaje en el Aeropuerto Xolotlán ––rumbo a Guatemala–– el 2 de febrero de 1930. Marta Lorena Carrera y María Lizzeth Osuna, bibliotecarias del Banco Central de Nicaragua le facilitaron las fotografías de los aparatos de la Fuerza Área Nicaragüense (FAN) y los periódicos donde se documentó Boza Paíz. No faltan en esta obra las semblanzas biográficas de todos los militares y civiles vinculados a la fundación al desarrollo de la misma FAN, de la EMA (Escuela Militar de Aviación), de la TACA, de la FANSA, y de LANICA, vinculados a hechos históricos dentro y fuera de Nicaragua. Prologado por Gustavo Mercado Sánchez, la redacción fue revisada por JEA.

Una obra fundamental sobre la educación en Nicaragua

Miguel de Castilla: Summa Pedagógica. 1998-2018: Veinte años pensando y escribiendo sobre la educación de los nicaragüenses. Managua, Lea Grupo Editorial. 606 p.

Esta obra sin precedentes del autor más prolífico sobre la educación en nuestro país consiste en una selección de casi 250 artículos publicados en El Nuevo Diario, a lo largo de veinte años. Incluye, además, varios ensayos, algunos de ellos leídos en universidades nacionales, siempre sobre el tema educacional. Aparecido en septiembre de 2018, en conmemoración del cincuenta aniversario de la publicación del primer libro del autor, La educación primaria nicaragüense: sus males y sus remedios (1968). Se distribuye en nueve capítulos: 1. El derecho a la educación; 2. Sobre la calidad de la educación; 3. El magisterio; 4. El currículo de la educación básica y media como modelo de descentralización; 5. Sobre la dicotomía: articulación-desarticulación del sistema educativo; 6. Crónica sobre la elaboración de la Ley General de Educación; 7. Educación superior y universidad; 8. Las otras educaciones; y 9. Ellos cumplieron bien la obra de su vida (semblanzas de abnegados educadores). El prólogo lo escribe Luis Amaya Meza. En cuanto a su autor ha editado catorce libros y otros dieciséis como coautor, varios de ellos con Juan B. Arríen (q.e.p.d.) y Carlos Tünnermann Bernheim.

El rescate integral de una gran figura patria

Jorge Eduardo Arellano: El Apóstol suicida del Liberalismo/ (Manuel Coronel Matus: 1864-1910). [Prólogo Pablo Kraudy Medina]. Managua, JEA-Editor, agosto, 2019. 142 p., il.

Manuel Coronel Matus no ha merecido una completa y definitiva semblanza biográfica. Este es el objetivo de la presente investigación, sustentada en numerosas fuentes primarias y secundarias. Él fue uno de los hombres del 93 (o sea de la revolución liberal), un alto funcionario y apologista del zelayismo, un notable periodista batallador tanto en Guatemala como en Nicaragua y un letrado inscrito en la tradición cervantina. Tuvo muchos admiradores y discípulos. Uno de ellos, Enrique Aquino, afirmó que estaba poseído de noble idealidad filosófica (La personalidad política del general José Santos Zelaya. Managua, Talleres Gráficos Pérez, 1945, p. 50). Aquí, JEA refiere aspectos claves de Coronel Matus su liberalismo teórico ––de vocación apostólica––, centroamericanismo y habilidad turiferaria hacia el poderoso, atrapado en las redes de la política. Rescata una representativa cantidad de sus textos dispersos. Destaca los rasgos de su personalidad y puntualiza su actitud antiamericana ––o antiyanquista–– que explica, en parte, la fatal decisión final que tomó. La pequeña, pero sustancial obra gozó del apoyo de la AGHN y el autor agradece especialmente los personales de Ligia Madrigal Mendieta y Paola Solís.