Doctor Erick Zamora, especialista en medicina materno fetal

La perseverancia, el deseo de triunfar en la vida y un alto espíritu altruista se juntaron para que Erick Reyes decidiera estudiar Medicina, carrera que su mamá soñó estudiar en su juventud, pero que no pudo por falta de recursos económicos.

Erick Jesús Reyes Zamora, al salir de su bachillerato, luchó contra los pronósticos de los test de aptitud que le auguraban un futuro como arquitecto o administrador de empresas, y aunque muchos le decían que no estudiara Medicina, pudo más su deseo de ser médico, y a base de perseverancia y confianza en sí mismo, ahora no solo es un profesional de la salud como médico general, sino también un especialista en Ginecología y en Medicina Materno Fetal.

Reyes Zamora estudió Medicina General en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua, de donde egresó en el año 2002 , y luego hizo su residencia en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, donde se graduó como especialista en Ginecología y Obstetricia, trabajando por varios años en esa institución médica castrense hasta que en el año 2014 hizo la especialidad en Medicina Fetal, en el Instituto de Perinatología, de México.

En la actualidad, se desempeña como ginecólogo obstetra y especialista en Medicina Fetal en el Hospital Sumedico por la mañana, en el Hospital Salud Integral, por la tarde y en el Centro Médico Especializado Metrocentro de 4:30 p.m. en adelante.

¿Qué le motivó a estudiar medicina?

En mi familia por parte de mi papá no hay ni un solo médico, por parte de mi mamá, hay uno, pero egresó durante la guerra de los años 80, emigró a Estados Unidos y dejó la Medicina. Mi mamá me comentaba que ella quería ser médico, pero por su situación económica no pudo en ese entonces, a mí me llamó la atención por la oportunidad de ser altruista en beneficio de la población, me gustaba la Medicina, pero la verdad es que me decidí hasta en quinto año de secundaria.

¿Cuál es la importancia de la medicina materno fetal?

La importancia es que se puede evaluar desde muy temprano en un embarazo, algunos factores a tomar en cuenta para poder predecir si una paciente tiene o no más riesgos de tener complicaciones en el embarazo, así como el feto, y poder intervenir de manera prematura en aquellos factores que se puedan modificar para tratar, que la madre avance lo más que pueda en el embarazo o tenga menos complicaciones, si es una patología muy difícil de tratar, entonces intentar que se logre llevar el embarazo lo más temprano al término y crear las condiciones para que el bebé nazca y que tenga mejor pronóstico.

Si se detecta algún problema, ¿qué sucede?

Hay ciertas patologías que se pueden coordinar con algunos servicios para tratar de crear las condiciones al momento del nacimiento. Ver si el niño requiere manejo multidisciplinario, si necesita operarse inmediatamente y hacer que el bebé nazca en el momento oportuno, con las mejores condiciones e intervenir para que mejore su pronóstico, si es posible.

¿Cuáles son los riesgos de un embarazo precoz?

Las pacientes embarazadas de manera temprana, las adolescentes, están expuestas a toda una serie de complicaciones que derivan no solo del hecho del embarazo, sino del entorno, estamos hablando de muchachas que muchas veces no han terminado su educación, que a veces no dan la importancia tal como debería de ser un embarazo y las predispone a tener complicaciones como infecciones recurrentes en el embarazo, amenazas de parto prematuro, síndrome hipertensivo gestacional o preeclampsia, que sigue siendo una de las principales complicaciones.

¿En qué casos se utiliza la cesárea?

La cesárea puede tener indicaciones absolutas, que son indicaciones que no pueden pensarse en la vía vaginal, indicaciones en las cuales quizás el parto vaginal aumentaría más el riesgo de morbilidad o complicaciones en la madre o en el feto, en dependencia de las complicaciones que se identifiquen una cesárea puede ser electiva, cuando se programa antes del nacimiento o cesárea de urgencia, en caso que se identifique algo a última hora y tenga que salir inmediatamente para que nazca por vía cesárea.