A Francisco Flores le encanta el rondón del Caribe y el vigorón granadino, pero esos sabores no le hacen olvidar ni los chicharrones ni las pupusas de El Salvador, país donde vivió su infancia y juventud y del que llegó a Nicaragua a prestar sus servicios profesionales como médico general en 2014.

Francisco Abel Flores Neira es hijo de padre salvadoreño y de madre nicaragüense, nacido en Estados Unidos, pero desde niño regresó a la patria de su padre, donde estudió su primaria y secundaria, hasta titularse como médico general en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Luego, con título en mano, se vino a Nicaragua, donde hizo un diplomado en Diabetología en el hospital Antonio Lenín Fonseca, con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.

Actualmente, el doctor Francisco Flores labora en el Hospital Militar, donde atiende pacientes en medicina general, incluidos pacientes que padecen enfermedades crónicas como hipertensión, insuficiencia renal y diabetes, entre otras. Con él abordamos varios tópicos de esta enfermedad.

¿A qué se debe el incremento de la diabetes en Nicaragua?

El incremento de esta enfermedad se viene dando porque existen muchos nuevos productos en el mercado que contienen demasiados azúcares, carbohidratos, grasas saturadas, que hace que las personas aumenten de peso y el no tener una dieta balanceada, el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, son cosas que contribuyen para que la persona pueda llegar a padecer de esta enfermedad.

¿Qué medidas existen para la prevención de la diabetes?

Tenemos que saber que hay factores modificables y no modificables, los modificables, por ejemplo, son bajar de peso, eso se logra con una dieta bien balanceada, dejar de fumar, dejar de consumir bebidas alcohólicas, y sobre todo hacer ejercicios por lo menos 30 minutos diario y también estar atento con el aparecimiento de algunos síntomas que podamos sospechar que se trata de esta enfermedad. También están los factores no modificables, entre ellos la edad, la raza, los antecedentes familiares de esta enfermedad, que ningún familiar haya tenido esta enfermedad y se ha comprobado que el síndrome de ovarios poliquísticos, si no es tratado puede desembocar en diabetes.

¿Qué tipo de enfermedades están asociadas a la diabetes?

Hay muchas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión, insuficiencia renal y entre las complicaciones crónicas podemos tener retinopatía diabética, que se trata en conjunto con el oftalmólogo, nefropatía diabética, que es cuando afecta el riñón y podemos tener úlceras en los pies, difíciles de cicatrización, que pueden llegar hasta gangrena, daños en el aparato urinario, enfermedades cardiacas, hiperglicemia (alza en el nivel de azúcar en la sangre), que puede causar disminución de la vista y quedar ciego o una hipoglicemia (baja) que nos puede llevar a un coma diabético y causar la muerte.

¿En qué momento hay que aplicar la insulina a un diabético?

Eso va en dependencia del paciente, cómo se encuentran sus valores de hemoglobina glicosilada, si hay otra enfermedad agregada, posquirúrgico o que estén hospitalizados, son parte de las indicaciones de la insulina.

¿Cuál es el valor correcto del nivel de glucosa de una persona sana?

Los valores normales de una persona están entre 70-100, hasta 99, porque según los nuevos criterios, se considera que en un valor de 100-125 ya hay una etapa de prediabetes y de 126 en adelante, en ayunas, se puede sospechar ya de una diabetes.

¿Qué le motivó a estudiar Medicina?

Desde pequeño me llamaba mucho la atención ver por qué a la gente le cortaban los pies y las manos y empecé a pensar en eso, porque a mí no me gustaba ver eso, que yo lo que tenía que hacer era luchar para que no le cortaran las manos ni los pies por esa úlcera, entonces, de repente volvió el instinto a mí y cuando me decidí, definitivamente no veía otra cosa más para mí que estudiar Medicina, me motivó el gusto de ayudar, el querer ver bien a la gente.

¿Qué recuerdo guarda de su adolescencia?

Me acuerdo de que mis padres, cuando estábamos de vacaciones, a mí y a mis primos nos llevaban a la finca y a cada uno nos asignaban qué oficio ibamos a hacer, para siempre mantenernos ocupados, y el premio era que nos reuníamos todos los primos en una sola casa para jugar y así pasábamos el fin de semana jugando.

¿Cuál es su concepto de la amistad?

El amigo es aquel que está cuando ríes y cuando lloras, es el que siempre te brinda la mano y siempre está para ti, alguien que cuando tú lo necesitas no se tuerce, como dicen.

¿Cómo se ve usted dentro de 5 años?

Esperamos en Dios y a corto plazo, en unos 6 meses, abrir una clínica donde podamos ayudar a los pacientes que tengan problemas con sus úlceras, con sus pies diabéticos, para primero prevenir la úlcera, la enfermedad, darle seguimiento y no llegar a las amputaciones.