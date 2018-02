La salud del corazón empieza por la boca

Letzira Sevilla Bolaños

Si bien existen muchos fármacos dirigidos a tratar las diversas cardiopatías que el ser humano puede presentar, es un hecho que su uso podría evitarse si procuráramos una alimentación saludable.

El corazón, al igual que el cuerpo en su totalidad, requiere de cuidados sencillos pero importantes para poder realizar al máximo todas sus funciones.

Mantener una dieta equilibrada no solo beneficia a nuestro corazón, sino que también incide en el aspecto estético, pues es la puerta para una buena figura, además trae beneficios sicológicos porque mente y cuerpo se armonizan cuando nos sentimos bien con nuestro aspecto.

Susan Bowerman, directora sénior, Educación y Capacitación Mundial sobre la Nutrición, y la exatleta olímpica Samantha Clayton, vicepresidenta de Rendimiento en el Deporte & Fitness, ambas asesoras de Herbalife, comparten algunos consejos simples para tener un corazón saludable:

1 Ingerir más: frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, que aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

2 ¿Grasas “saludables”? Ponga el foco en las grasas de alimentos tales como pescado, frutos secos, palta y aceitunas. Limite las grasas agregadas al restringir aderezos, productos untables, salsas y alimentos fritos de su dieta, siempre que sea posible.

3 Aumente los Omega 3: aumente los Omega 3 al ingerir frutos de mar y ponga el foco en reducir los Omega 6 al elegir productos lácteos descremados, pechuga de pollo, cortes magros de carne roja y fuentes de proteína vegetal como los porotos, lentejas y tofu.

4 Reduzca los carbohidratos: cuando se trata de carbohidratos, trate de alejarse de los alimentos procesados ricos en almidón. Reemplácelos por alimentos ricos en fibra soluble, como porotos, batatas, frutos rojos, ciruelas, brócoli y zanahoria, que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol. Al mismo tiempo, puede beneficiarse más porque las porciones de frutas y verduras contienen muchos nitratos naturales y saludables para el corazón.

5 Dese el gusto: dese el gusto con un poquito de chocolate. Los componentes naturales del chocolate que se llaman flavonoides son antioxidantes y pueden ayudar a luchar contra los radicales libres. Se trata de un pequeño beneficio para todo el organismo, incluyendo el sistema cardiovascular. Así que disfrute de un poquito de chocolate, idealmente de las variedades de chocolate semiamargo. Cuanto más oscuro sea el chocolate mayor será la tendencia a tener flavonoides. Tan solo recuerde que el chocolate tiene calorías. No debería considerar al chocolate como un “alimento saludable”, pero lo puede ingerir con moderación.

6Ejercicio: muchos dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio; sin embargo, un poco puede ayudar mucho. Si no puede salir a hacer una caminata o ir al gimnasio, intente seguir tutoriales on line.