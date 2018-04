Mamografía 3D facilita detección temprana del cáncer de mama

La tomosíntesis o mamografía 3D es una nueva revolución en imágenes mamarias, la cual consiste en la captura de múltiples imágenes de cada mama, a partir de cortes milimétricos, según explica la doctora Aleen Altamirano, radióloga y especialista en imágenes mamarias del Instituto Radiodiagnóstico. Este novedoso examen permite mejorar significativamente los resultados de los estudios, reduciendo la posibilidad de falsos positivos y favoreciendo el tratamiento a tiempo en el cáncer de mama.

“La mamografía tal como la conocíamos hasta ahora captura una única imagen de cada mama, en la cual la superposición de tejidos puede requerir la realización de estudios complementarios para descartar o confirmar una lesión, en cambio, la tomosíntesis en 3D permite analizar los tejidos capa por capa, con separaciones milimétricas entre sí, despejando dudas y detectando la aparición de lesiones muy sutiles y que podrían ser poco notorias”, explicó Altamirano.

Además: Una biopsia de líquido cefalorraquídeo permite diagnosticar tumor cerebral

El proceso

La doctora Carol Zamora, especialista en radiología del Instituto Radiodiagnóstico, explicó que el proceso es igual a la mamografía habitual, el paciente debe llegar sin desodorante, sin crema, igual que en la mamografía 2D. Al momento de tomar las imágenes se toman solo dos proyecciones de cada mama y en cada imagen se logra obtener la mamografía 2D y la mamografía 3D, al final se obtiene menor radiación que la mamografía normal con unas imágenes de mayor calidad y mayor facilidad para leer los resultados.

La tomosíntesis 3D utiliza un equipamiento muy poderoso para convertir imágenes mamarias digitales en una sucesión de capas muy finas, que constituyen una imagen en 3 dimensiones de la mama.

De interés: Nicaragua registra 108 muertes maternas en los últimos dos años

“Durante el examen, un brazo articulado del equipamiento realiza un recorrido en forma de arco sobre la mama, tomando múltiples imágenes de cada seno en segundos. La computadora genera una imagen 3D del tejido mamario, que permite analizar capas milimétricas de alta resolución. En lugar de ver la compleja composición del tejido mamario en una imagen plana, ahora puede ser examinado de un milímetro por vez, por lo cual, los pequeños detalles no podrán esconderse entre el tejido que lo rodea, y será más fácil de visibilizar”, añadió la doctora Zamora.

La realización del examen puede durar 5 minutos y la lectura completa de los resultados alrededor de 15 minutos.

Primer centro en Nicaragua

El Instituto Radiodiagnóstico de Managua es el primer centro en radiología en el país en ofrecer el servicio de mamografía 3D, también ofrece estudios de biopsias, ultrasonidos generales, doppler, ultrasonido obstétrico, etcétera.

Masajes para consentir el cuerpo y el alma

El costo de este novedoso servicio de tomosíntesis es de 90 dólares y como promoción de lanzamiento, la realización de la mamografía 3D incluirá un ultrasonido de mama, si así lo requiere el radiólogo.

El Instituto Radiodiagnóstico de Managua se ubica de los semáforos de Metrocentro, 1 c al este, 1/2 c al sur, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12.00 p.m.