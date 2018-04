La doctora Tania Morales Huete tiene una historia muy particular en cuanto a qué la motivó a estudiar odontología. Se declara apasionada de su profesión desde el primer día de clases en la universidad y está segura de que siempre estará enamorada de ella.

“Mi afán por la odontología fue porque miraba a mi hermano que tuvo un problema de dentadura severo. Fue sometido a muchas cirugías para poder llegar a tener unos dientes ideales. Él tenía dientes supernumerarios, también apiñamiento y prácticamente fui parte de su proceso en la transformación de toda su sonrisa, y vi cómo mejorar la dentadura, que le ayudó a obtener mayor confianza en sí mismo”, comparte.

A pesar de ser originaria de Managua, labora en Clínica Dental La Merced, en Matagalpa, donde asegura se siente muy a gusto porque además de enfocarse en la calidad y garantía de todos los trabajos, cumplen con una enorme labor social, al llevar salud bucal gratuita cada año a diversos rincones de ese departamento mediante una clínica móvil de las más modernas del país.

“Damos servicios sociales gratuitos a toda la población en cada aniversario de la clínica con nuestras sucursales de Matagalpa, Sébaco y Río Blanco, además de Estelí”, señala la doctora Morales.

¿Qué significa para usted poder llevar salud bucal gratuita a personas de escasos recursos?

Significa dar un pedacito de lo que la vida y mi esfuerzo me han dado a mí. De lo que he alcanzado le retribuyo a la población, ese es uno de nuestros principales objetivos. Nuestra clínica móvil está equipada por completo, así que brindamos atención de calidad, hemos llegado hasta Mulukukú y nos ha tocado atender a personas que tal vez no conocen ni el cepillo ni la pasta de diente. Hay niños que prácticamente han perdido toda la dentadura.

¿Qué puede compartirnos sobre la salud bucal en el norte del país, desde su experiencia en zonas rurales?

La verdad es que hay un déficit grandísimo en el norte del país, porque las personas no tienen la costumbre de acudir a clínicas dentales. Algunos no quieren prevención ni salvar la pieza, sino que por una mínima caries te dicen sáquemelo porque de todas formas más adelante me va a doler. Uno les explica que si se le calza la pieza no presentará mayores problemas, pero ellos prefieren la extracción. Al llegar me impactó mucho porque no hay preocupación por la estética, las personas están acostumbradas a andar metal en los dientes.

También los niños tienen un descuido total. No hay costumbre de llevarlos al dentista sino hasta que tienen una infección o hasta que ya perdieron la pieza. Hace falta educación desde el hogar y en los mismos colegios.

¿Cómo afecta la diabetes la salud bucal?

Los pacientes diabéticos son más factibles a desarrollar infecciones orales y enfermedades en las encillas debido a las infecciones a causa de su enfermedad sistémica. Las personas con diabetes sufren una disfunción del páncreas que provoca que este deje de producir insulina y como resultado la glucosa se acumula en la sangre.

Esta patología también afecta precisamente a la salud bucodental, ya que las alteraciones del sistema inmunitario de estos pacientes incrementan el riesgo de padecer enfermedad periodontal e infecciones canosas, las infecciones pueden entrar al torrente sanguíneo causando las bacterias.

¿Qué complicaciones pueden presentar los diabéticos en cuanto a problemas periodontales?

Las complicaciones dentales en la diabetes tienen que ver con la capacidad del enfermo para enfrentar su nivel de azúcar en la sangre y sus otros problemas de salud en general.

El desarrollo de las infecciones como la enfermedad periodontal o caducidad bucal está relacionado con una sequedad de la boca, la lenta cicatrización de las heridas.

Estos problemas orales empeoran considerablemente cuando el paciente no controla debidamente su nivel de glucosa en la sangre, debido a esto será propenso a desarrollar enfermedades gingivales severas, que en último instante le puede hacer perder piezas dentales.

Lo mismo sucede con la caries dental, los pacientes diabéticos que no controlan su diabetes como deberían tendrán más altos niveles de glucosas en la saliva, hecho que puede ayudar a que las bacterias y placas bacterianas que cubre el diente ataque severamente el esmalte dental produciendo caries con facilidad.

Por último, todas las infecciones de la boca pueden ser un terrible punto de entrada al torrente sanguíneo de infecciones causadas por bacterias que podrían empeorar la salud de los pacientes con diabetes.

¿Qué tratamientos son los más frecuentes en diabéticos?

Los pacientes diabéticos deberán extremar sus cuidados orales y revisar periódicamente su salud bucodental acudiendo a su dentista. De no ser así, su condición especial les puede provocar severas infecciones orales que repercuten en su salud en general.

El paciente diabético no controlado no debe recibir tratamiento odontológico electivo hasta que su condición sea estable.

En caso de realizar tratamiento quirúrgico es necesario una perforación antibiótica para reducir el riesgo de infecciones posoperatoria y el retardo en la cicatrización. El paciente con diabetes controlada puede ser tratado como paciente no diabético en la mayoría de los tratamientos odontológicos de rutina.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Con la clínica seguimos expandiéndonos. Próximamente inauguraremos una sucursal aquí en Managua. Prestaremos los mismos servicios que en el norte, conservando los precios y la calidad, siempre con tecnología de punta. En un par de meses tendremos el Cad Cam, que permite realizar las prótesis dentales en media hora. También haremos labor social en Managua, pretendemos visitar todas las escuelas y hacer limpiezas dentales y hablar sobre la importancia de la salud bucal.