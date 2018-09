¿Has caído en la trampa de los productos light?

Si eres de los que acompañan las comidas con sodas de dieta para bajar de peso, conocé la verdad sobre estos productos.

La mayoría de nosotros pensamos que si un alimento viene con la etiqueta de light en el envase, podemos comerlo tranquilos porque no engordará. Sin embargo, esto no es así realmente, y aunque sí es cierto que contienen menos calorías que las versiones no light, no dejan de ser alimentos muy calóricos que debemos consumir con moderación.

Así lo explica Martina Miserachs, diplomada en Dietética y Nutrición Humana por la Universidad de Barcelona, máster oficial en seguridad y además es responsable de la asesoría de la Academia Española de Dietética y Nutrición.

¿Qué es un alimento light?

Un alimento light es aquel que tiene un valor energético reducido y que aporta, al menos el 30% de calorías menos que el producto de referencia. “Esta denominación puede hacerse en alimentos que reduzcan la grasa total, la saturada, el azúcar o la sal, en esa misma proporción”, apunta la nutricionista.

Los productos light no son para perder peso

Si tu objetivo es perder peso, estos productos no son la mejor opción. “Que sea light no quiere decir que sea recomendable su consumo habitual para una persona que tenga que controlar su peso. Si una bolsa de papas fritas de las pequeñas aporta 161 calorías y su versión light unas 120/130, en efecto estaríamos reduciendo las calorías, pero serían 100 calorías de más que sumar a tu aporte energético total. De hecho, existen algunos estudios que apuntan en la dirección de que las personas que consumen productos light tienden a consumir más cantidad y con mayor frecuencia estos alimentos, de modo que a la larga, terminan consumiendo más calorías”, enfatizó Miserachs.

Las salsas, las mayonesas, papas fritas son productos que siguen siendo muy energéticos a pesar de ver reducidas las calorías. Puedes incluirlos en tu dieta de forma ocasional, pero si de verdad quieres cuidar tu alimentación, opta por productos básicos y saludables.

“Lo que debe primar en la dieta son las frutas, verduras, el pan integral, las papas, las legumbres, los cereales, etcétera”. Sin embargo, añade la nutricionista: “Por supuesto, siempre va a ser mejor ir a esta opción que a la normal, si estamos siguiendo una dieta para adelgazar; pero sin olvidar que probablemente, van a ser unas calorías extra que podríamos evitar. No obstante, esto no quiere decir que los productos light no puedan ser compatibles con estar a dieta, siempre que esté bien planificada y dependiendo de la composición del producto y de su frecuencia de consumo”.