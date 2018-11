Edulcorantes artificiales asociados a problemas de salud

En las dietas suele recurrirse a edulcorantes alternativos como aspartamo o sacarosa para reducir las calorías.

A pesar de ser empleados como sustitutos del azúcar natural, un equipo de investigadores de la Escuela de Salud de la Universidad de Manitoba (Canadá) ha revisado más de 11,000 estudios científicos, descubriendo que, para personas con sobrepeso, con hipertensión o diabetes, los beneficios de consumir “edulcorantes no nutritivos” de cero calorías son modestos o nulos.

Para otras personas, el consumo de estos edulcorantes puede llevarlas a sufrir enfermedades del corazón y otros problemas de salud, como diabetes tipo 2, hipertensión o aumento de peso; el trabajo ha sido publicado en Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Hallazgos

El consumo de edulcorantes artificiales es generalizado y creciente. Hasta ahora, la evidencia de su efecto negativo sobre el metabolismo, el apetito o las bacterias intestinales era dispar, por lo que los investigadores del Centro de George & Fay Yee para la Innovación Sanitaria de la Universidad de Manitoba decidieron realizar una revisión sistemática de 37 estudios (del total de 11,774) con más de 400,000 participantes, con un seguimiento de un año de duración como mínimo.

En los experimentos se pidió a la mitad de los participantes que consumieran edulcorantes alternativos, como el aspartamo y a la otra mitad se le pidió que no lo hicieran, con la intención de buscar diferencias entre ambos grupos.

Los ensayos no mostraron un efecto consistente de los edulcorantes artificiales sobre la pérdida de peso y los estudios observacionales más largos mostraron un vínculo entre el consumo de edulcorantes artificiales y un riesgo relativamente mayor de aumento de peso y obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Esto es, los edulcorantes no nutritivos no ayudaron sustancialmente a los participantes de los estudios, y en muchos casos, provocaron algún problema de salud.

“Encontramos que los datos de los ensayos clínicos no apoyan claramente los beneficios previstos de los edulcorantes artificiales para el control de peso”, comenta Ryan Zarychanski, coautor del trabajo.