Tabaquismo causa 85% de los casos de cáncer pulmonar, señala experta

Dejar de fumar disminuye en gran proporción el riesgo de padecer cáncer de pulmón tras 10 años de abandonar el hábito y además, de no ser por el cigarro, los casos de este padecimiento serían muy pocos, dijo a Efe la doctora Isabela Rivas.

"El 85 % de los casos de este cáncer están asociados con el tabaco, aunque en México esta cifra se reduce ya que en 34 % de los casos el responsable es el humo de leña", expresó la gerente médico de oncología para Roche México.

El cáncer de pulmón, explicó la experta, es una alteración de las células en el pulmón que crecen de manera desorganizada y sin una función normal, lo que hace que se invada el tejido normal del pulmón y genere fallas en este órgano.

"Esto puede esparcirse a otras partes del cuerpo, principalmente al cerebro", aseveró Rivas. Es por ello que a nivel mundial es el cáncer más frecuente y la primera causa oncológica de mortalidad. Al año se registran dos millones de casos nuevos cada año y de estos fallecen 1,7 millones de personas.

En México, se detectan 9.000 nuevos casos anualmente y 22 mexicanos mueren diariamente a causa de este padecimiento. Uno de los factores que ha llevado a que haya un alza en el número de casos de cáncer de pulmón es que cada vez más mujeres fuman, y lo hacen a edades más tempranas.

"El problema es que ocho de cada 10 personas llegan en etapas muy avanzadas de la enfermedad y eso es lo que incide en que se den tantas muertes", especificó la experta.

Además, "los síntomas no son específicos, y es por ello que el médico empieza a tratar al paciente por resfriado, neumonía, antibióticos, y eso retrasa el diagnóstico", aseveró. Rivas explicó que la esperanza de vida de los pacientes en etapas avanzadas es de cinco años. "Sólo el 4 % de los pacientes que son diagnosticados en etapas avanzadas siguen vivos a los cinco años, el resto mueren entre el primer y el segundo año de la enfermedad", precisó.

Sin embargo, en las últimas décadas el tratamiento del cáncer de pulmón ha tenido un gran avance gracias al desarrollo de nuevas terapias que han logrado mejorar los porcentajes de supervivencia de la quimioterapia.

Y, dijo, los próximos años serán clave para tratar esta enfermedad, en que la prevención y la investigación jugarán un papel fundamental. En México, señaló la experta, se está avanzando en cuanto al acceso a nuevas terapias y hoy día existen diferentes alternativas para tratar este cáncer en estado avanzado, y una de ellas es la inmunoterapia.

Este tipo de tratamiento estimula las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. "Con este tratamiento los pacientes que responden tienen beneficios con largo plazo. En estudios clínicos, a dos años, el 30 % de los pacientes siguen vivos.

Esto ha cambiado mucho las expectativas y tratamiento de cáncer de pulmón", señaló. Otro tratamiento está dirigido a pacientes que no fumaron o que fumaron muy poco , pero que tienen una alteración del gen ALK.

"Generalmente son pacientes muy jóvenes y mujeres", dijo. El tumor de pulmón con mutación ALK es poco frecuente pero con una alta morbilidad asociada, ya que en 60 % de los casos se produce metástasis en el cerebro.

Esta nueva terapia va dirigida a esa mutación "y lo que ofrece es que los pacientes viven tres años sin que la enfermedad empeore". Lo que hace, explicó la experta, es reconocer y actuar sobre las células tumorales, evitar que el cáncer progrese y reducir el riesgo de daño al cerebro.

Esto, finalizó Rivas, representa una importante esperanza para los pacientes pues, si bien no se sabe cuánto van a vivir porque no hay resultados aún de supervivencia global, "el simple hecho de saber que en tres años estarán estables y no tendrán alteración ni empeoramiento es algo que nunca antes se había visto".