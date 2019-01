Abdominales hipopresivos: ideales para año nuevo

El sedentarismo debe ser cosa del pasado en tu vida, porque además ya sabés hasta la saciedad que es enemigo de tu salud, también debés tomar conciencia que es el principal factor para que tu cuerpo no tenga la figura que deseás.

No importa a cuántas dietas te vayás a someter este 2019 ni cuántos tratamientos estés dispuesta a comprar para bajar de peso si aún no te has enfocado en ejercitar cada una de las partes de tu cuerpo.

Decirte que será fácil y que vas a lograr todos tus objetivos en un 2x3 es mentirte, puesto que alcanzar el peso idóneo y tonificarnos requiere sacrificio, pero sobretodo mucha entrega, constancia, dedicación y disciplina. Los dolores cuando vamos al gimnasio los primeros días son realmente aterradores, pero debés saber que no duran para siempre, porque nuestro cuerpo, una vez que se acostumbra al trabajo, deja de resentirse.

Para este año nuevo te proponemos la realización de abdominales hipopresivos. Con ayuda del portal guiafitness.com, te compartimos toda la información necesaria sobre ellos y los beneficios que te pueden traer.

Los expertos de dicho sitio informan que existen diferentes técnicas y ejercicios para llevar a cabo estos abdominales, pero lo primordial es que para efectuarlos debés abrir el arco costal y hundir tu abdomen, lo cual se traduce en la apertura de las fosas claviculares a partir de la respiración; y la movilización del ombligo cuando metés el abdomen hacia dentro del cuerpo.

A continuación te compartimos los beneficios de este tipo de abdominales que han sido definidos por guiafitness.com

1Pérdida de peso

Los abdominales hipopresivos favorecen la pérdida de peso, eso no quiere decir que son mágicas y que por sí solas te harán llegar a tu meta, pues deben ir acompañadas de una dieta correcta. A través de este tipo de abdominales se trabaja la contracción del abdomen y su fortalecimiento, por lo que conseguirás desarrollar este beneficio. Con los abdominales hipopresivos conseguirás desarrollar una cintura más fina.

2Reduce las molestias físicas

Si sufrís dolores de espalda o cuello, los abdominales hipopresivos son la solución para acabar con ellos. Con los abdominales tradicionales las vértebras están expuestas a la tracción y aumenta la presión. Los abdominales hipopresivos reducen esa presión, de modo que los dolores de espalda vayan a menos e incluso desaparezcan. Además de curar, estos abdominales también sirven para prevenir lesiones.



3Mejora el rendimiento deportivo

Los abdominales hipopresivos mejoran los músculos encargados de la respiración, favorece la producción de células rojas en la sangre y mejora las posturas del cuerpo. El conjunto de estos beneficios favorece la mejora del rendimiento deportivo, así como tus resultados.

4Previene la incontinencia urinaria

Todas deseamos huir de este mal y en muchos casos para resolverlo hay que recurrir a cirugías, no obstante puede ser tratado con los abdominales hipopresivos, porque estos aumentan el apoyo de la zona pélvica, ayudando a que la vejiga se fortalezca.

5Fortalece los músculos

El tono muscular se ve beneficiado con la práctica de los abdominales hipopresivos. A través de estos abdominales reducirás el exceso de tono de algunos grupos musculares y aumentarás el tono de los que lo necesiten. Son un complemento perfecto para conseguir el desarrollo muscular de algunas partes del cuerpo.

6Facilita la recuperación posparto

Los abdominales hipopresivos favorecen el fortalecimiento muscular y evitan el desprendimiento de ciertos órganos. De este modo, practicar este tipo de abdominales tras el parto favorecerá la recuperación en plazos de tiempo más cortos.