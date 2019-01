Cómo elegir la dieta ideal

Es muy probable que una de las metas para este inicio de año, de muchas personas, sea empezar al fin con un estilo de vida más saludable; sin embargo, a veces buscamos soluciones rápidas que le funcionaron a un amigo o amiga y ciertamente, bajamos unos kilos, pero cuando la dieta termina, volvemos a subir de peso y quizá con más kilos que antes.

Por esto, la recomendación de los nutricionistas es que es que realice cambios alimenticios que combinen con su estilo de vida, presupuesto, preferencias de alimentos y el esfuerzo que esté dispuesto a hacer.

La nutricionista Ana Cristina Gutiérrez, asesora nutricional de Herbalife, ofrece algunas recomendaciones para que este proceso sea realmente positivo.

¿Un mismo método funciona para todos?

Cuando se trata de perder peso, un método no funciona para todas las personas; puesto que hay que tomar en consideración los alimentos que le gustan a cada uno y los que no. También necesita saber si le gusta cocinar o no, si el costo de los alimentos es un problema, a qué hora hace ejercicio, cuán a menudo comen fuera de casa (y dónde), y si está dispuesto a usar suplementos alimenticios o no. Existen muchos factores que tiene que tomar en consideración antes de arrancar con la dieta.

¿Se deben asumir todas las indicaciones al mismo tiempo?

Muchas personas gustan de un enfoque estricto, y por lo general deciden enfrentar todo de un solo tiro. Es bastante lo que tienen que abordar, pero puede funcionar. Puede que sea la idea de comenzar desde cero y tener un nuevo comienzo, algo como “hoy es el primer día del resto de tu vida”.

Cuando enfocarse en todo de una sola no funciona, el proceso puede convertirse en algo abrumador. Cuando existen muchos cambios y demasiados ajustes que realizar, muchas personas simplemente se dan por vencidas y no consiguen nada. Por eso lo más importante es que evalúe de la mano del nutricionista, cuál es el enfoque más adecuado para usted, si prefiere ir paso a paso, o mejor hacer todos los cambios de una vez.

Descifrar lo que le funciona le ayudará a desarrollar una dieta y un estilo de vida saludable. El punto es el siguiente: existen muchos caminos que le llevan al mismo destino. Algunos son cortos y directos, otros más largos. Ninguno es necesariamente mejor que el otro.

Tiene que pensar en lo que puede conquistar. Si odia cocinar o no tiene tiempo, no tiene sentido adoptar una dieta que necesite cocinar todas las comidas en casa. Si no se acuerda la última vez que comió frutas o verduras, ¿tiene sentido pensar que va a comer siete porciones de frutas o verduras al día? Puede ser que no.

Pero recuerde lo siguiente: la forma que escoja comer, la cantidad de actividad que realice, el estilo de vida que adopte es suyo. También tiene que aceptar los resultados que obtenga como producto de sus decisiones. Pero eso no significa que, si va despacio, pero a un ritmo constante, no pueda ganar. Porque la mejor dieta no es aquella que realiza su amigo, es aquella que funciona para usted.