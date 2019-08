Gonzalo Barquero, el diseñador de sonrisas

No es pintor ni cómico, pero su trabajo es dibujar sonrisas, el cual comenzó con su anhelo de infancia y se convirtió en férrea determinación para el doctor Gonzalo Barquero, rehabilitador oral de la clínica Biodental, quien decidió estudiar odontología cuando apenas tenía 12 años.

“Cuando era pequeño me iban a poner brackets y me llevaron al dentista. Recuerdo que cuando el doctor me estaba realizando este tratamiento, lo único que pasaba por mi mente era que quería ser como ese señor cuando fuera mayor”, recuerda el doctor Barquero, quien tras 16 años de exitosa carrera asegura que no hay mayor satisfacción que lograr que sus pacientes vuelvan a sonreír plenamente.

El doctor Barquero estudió odontología en la Universidad Americana, luego se especializó en rehabilitación oral en la Universidad Europea de Madrid, en España, y cursó una actualización en implantología en la Universidad de Hannover, Alemania.

Sus ansias de conocimiento y de perfeccionar su profesión lo llevaron a estudiar la técnica de implantología All on four, en San Diego, California, la cual consiste en colocar una prótesis dental de arcada fija en el maxilar superior o inferior, a través de únicamente 4 implantes. Esta técnica tiene la ventaja de que al ser una prótesis dental fija, el paciente no tiene la necesidad de usar un aparato removible, brindándole una mejor calidad de vida.

Sonrisas exactas

Por esas cosas de la vida, el doctor Barquero confiesa que cuando inició a estudiar odontología quería ser ortodoncista, pero cuando empezó a cursar las diferentes clases se enamoró de la rehabilitación oral, rama que le ha permitido devolverle la belleza a la sonrisa de sus pacientes.

Mediante la rehabilitación oral, el doctor Barquero diseña sonrisas exactas, pues toma una foto para medir el tamaño de la cara, la posición de los ojos, y es sobre esa base que diseña las piezas dentales que se requieren según las medidas del rostro, color y posición de los dientes del paciente.

El doctor ha visto la evolución de la odontología en general y de la rehabilitación oral en particular, y al respecto dijo que cuando inició “se trabajaba con el mecánico dental, pero hoy en día se utiliza la odontología digital computarizada. En la actualidad, en Biodental se escanea la boca y se duplica en la computadora, lo cual te da ciento por ciento de exactitud al confeccionar la pieza protésica dental”.

Lograr que los pacientes vuelvan a sonreír plenamente es su mayor satisfacción, por ello, el doctor Barquero se muestra orgulloso de pertenecer a Biodental, una clínica odontológica que ofrece la más completa gama de servicios.

“Nuestro equipo médico combina años de experiencia y estudios en universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica”, apunta el especialista.

El lema “Cada sonrisa cuenta una historia”, con el cual Biodental se ha posicionado en nuestro país, está fundado en la atención personalizada y cálida que ofrecen, escuchando a cada paciente y ofreciendo la solución idónea que mejore no solo la sonrisa de cada persona, sino que devuelva la confianza en sí mismo de volver a sonreír, de poder comer y tener una mejor salud bucal a lo largo de su vida.

En Biodental no solo encontrará los servicios del doctor Barquero, sino que junto a él le esperan 6 especialistas más, ofreciendo así odontología general, odontología pediátrica, ortodoncia, estética, maxilofacial, endodoncia y periodoncia. Puede acceder a la atención de calidad y con tecnología de punta, que brindan en sus instalaciones ubicadas en Villa Fontana Norte, de los semáforos de Enitel Villa Fontana, 700 metros al sur, Edificio Biodental. Telefonos: 2270-7256 o al 8691-1995.