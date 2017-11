Lo que los chicos se mejoran en el quirófano

En la mesa de un quirófano se salvan muchas vidas a diario, otras tantas se cambian de manera irreversible cuando se llega hasta ella en busca de cambios estéticos que puedan aportar no solo a un cambio físico, sino también a fortalecer el bienestar tanto emocional como sicológico de quien ha decidido llegar al bisturí.

La cirugía estética no es cosa nueva o reciente, pues en la India, Sushruta, en el 600 a.C. se describen y realizan operaciones para la reconstrucción nasal y los lóbulos auriculares, utilizando incluso colgajos cuyos principios se conservan en la técnica indiana, utilizada actualmente.

La especialidad de la cirugía plástica poco a poco fue creciendo hasta llegar a alcanzar las dimensiones e importancia que tiene hoy en día, a pesar de que se ha vuelto fuente de mucha polémica.

Se cree que las reinas de belleza son las que viven más obsesionadas con las mejoras estéticas, pero en realidad ese es uno de los grandes mitos respecto de esta especialidad, pues cada día son más las amas de casa y profesionales de diversas ramas que recurren al bisturí.

Pero, ¿solo las mujeres quieren cambiar sus facciones? En pleno siglo XXI es normal que los hombres quieran hacerse sus arreglitos más allá de las cirugías genitales.

Conversamos con el doctor José Ortega, especialista en cirugía plástica, quien nos revela qué tanto se hacen los chicos en el quirófano.

“En general, la cirugía estética masculina cada día se hace más en Nicaragua, pero no es algo que se diga en los medios, ya que si de por sí las mujeres no aceptan o no dicen si se realizan cirugías estéticas, menos los hombres y es algo relacionado con el machismo. Sin embargo, es algo que poco a poco tenemos que ir cambiando”, asegura el doctor Ortega.

¿Qué tanto visitan el quirófano los hombres en busca de estética?

En realidad es menor la cantidad de hombres que llegan a la consulta en relación con las mujeres. Sin embargo, son muchos los varones que cada día acuden a nuestras clínicas a realizarse cirugías estéticas.

¿Qué cirugías son las que más se practican los hombres?

Actualmente los hombres se realizan cirugías estéticas.

Entre ellas tenemos la blefaroplastia, que es la cirugía para rejuvenecer los párpados. La segunda es la ritidectomía, en la cual se quita exceso de piel de la cara, dando un rejuvenecimiento facial.

Luego está la liposucción abdominal para bajar las lonjitas

También tenemos cirugías como liposucción de ginecomastia (mamas masculinas) y la rinoplastia, que es en la nariz.

¿Cuáles son las diferencias entre la lipoescultura masculina y la femenina?

En realidad en sí la técnica es la misma, lo que no se hace es dejar tan marcada la cintura como a las mujeres. Tiene que quedar una silueta masculina, así como se definen áreas musculares.

¿Se hacen implantes los hombres? ¿De qué?

En nuestro país, las cirugías de implantes masculinos son muy raras. Pero en otros países, los hombres se colocan implantes de glúteos, así como otros tipos.