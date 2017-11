Mucho ojo, controlá tu peso

¿Por qué hay tanta gente con problemas de sobrepeso? No comás con ansias devorando todo lo que pase por delante de vos. Comé lo necesario para alimentarte. Comiendo menos te vas a sentir mejor tanto de salud como con vos mismo.

Tratá de llevar una dieta sana y equilibrada que aporte todos los nutrientes que necesitás. Hacé 5 comidas al día, así vas a conseguir que cuando te sentés a la mesa no tengás tanta hambre y comás más de la cuenta, y además tu cuerpo se acostumbrará a no tener reservas para no pasar hambre.

No abusés de dulces y bollería, comé frutas y verduras, más pescados azules que carne, usá aceite de oliva, desayuná cereales. Esta dieta te va a aportar más vitaminas y nutrientes que te harán sentir más guapo.