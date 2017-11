Protocolo con la expareja

Manejar una ruptura en público es un tema sumamente delicado, porque te podés molestar o incomodar muchísimo encontrarte a tu ex en algún lugar. Por esa razón hoy te voy a dar los 3 consejos al respecto del protocolo con tu ex.

1 Nunca hablar mal de tu expareja

Si te encontrás a un amigo en común en la calle y te pregunta por esa persona, nunca hablés mal de ella. Esto lo único que hace es hablar mal de vos, como si escupieras hacia arriba. Esto aplica para las relaciones profesionales también, tal vez en lugar donde trabajabas antes no te sentías bien, o tu jefe no era el mejor del mundo, no te pongás a hablar mal de la empresa y de tu jefe, es muy poco profesional.

La recomendación es que hablés bien de esa persona sin pasarte con los halagos, mencionar un par de cualidades buenas que destaquen de esa persona y decir que “solo no funcionó”.



2 Sé siempre el primero en saludar

Puede que en las primeras semanas te encontrés a esa persona seguido, generalmente después de una ruptura se siguen visitando los mismos lugares que frecuentaban juntos, y lo más incómodo sería que la vieras con otra persona.

En este caso no hagás como si no la conocieras. Querrás o no, no vas a poder borrar de tu pasado a esa persona. Por esa razón, lo mejor que podés hacer es demostrar que sos una persona segura, saludando con mucha firmeza y una buena sonrisa y ya. No entrés a detalles de su vida personal porque eso sí sería incómodo.

Recordá que no debe parecer que estás desesperado por saludarla, sino un gesto de amabilidad.

3 En las redes sociales no eliminés nada

Como había mencionado antes, esa persona es parte de tu historia y lo más inmaduro sería eliminar las fotos en las que salen juntos. Simplemente cambiá tu estado en Facebook sin que llegue a las notificaciones y listo. Esto debido a que todos tus contactos en las redes sabían que estabas con esa persona, y hacer como si no pasó nada es lo mejor.

