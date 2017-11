En estos días se activan muchas promociones y descuentos en diversos comercios que no solo tienen que ver con ropa, sino con tecnología, artículos para el hogar, entre otros, y si vas a poner a prueba tu dominio propio contra la compra compulsiva, tenés que seguir leyendo.

Antes de continuar, en lo personal siempre he considerado que la mejor forma de obtener verdaderas rebajas es comprando artículos que no están en temporadas. Un ejemplo de esto es que si comprás las prendas de verano en una época que no esté cercana a ella, siempre vas a conseguir precios más bajos.

Sin embargo, aquí te dejo unos consejos que debés tomar en cuenta si te vas a rifar estos días.

Revisión de clóset

Lo primero que debés hacer es revisar tu closet y ver qué prendas te hacen falta y lo que de verdad necesitás. Podés hacer una lista de todo eso.

Prioridad

Con lista en mano de todo lo que necesités, se te hará más fácil priorizar esas prendas de urgencia. No todos tenemos la oportunidad de comprar todo lo que queremos, así que, lo mejor es que prioricés esos accesorios que te van a servir de mucho, y que podrás combinarlos con más colores.

Presupuesto

El presupuesto es en definitiva importante, así evitarás caer en las deudas y comprar artículos que no necesitabas.

Tu estilo-la tienda

Si ya conocés bien cuál es tu estilo, lo mejor es que vayás directamente a esas tiendas de ropa o accesorios que se ajustan perfectamente a vos, hablo de esas tiendas en las que podrías comprar todo lo que tengan si tuvieras el dinero, porque de fijo vas a encontrar prendas en descuentos y te van a gustar mucho.

Probátelo

Si seguiste estos consejos, te sugiero que llevés esos zapatos, pantalón o camisa a la que necesitás encontrarle esa otra prenda. Por ejemplo, si tenés unos zapatos que no sabés con qué pantalón usarlos, llevá esos zapatos y dedícate a encontrar ese pantalón que te haga sentir bien y seguro de que lucen.

Si querés saber más de este y otros temas podés visitar www.trendymensblog.com, o podés escribirme a info@trendymensblog.com.