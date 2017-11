Reglas de moda que todo hombre debería saber

END

Seguramente has visto algún conjunto que te llamó la atención porque quien lo llevaba puesto le quedaba muy bien, pero quizá te ha ocurrido que cuando probás imitar ese atuendo que quedó grabado en tu mente, el resultado no fue el esperado. Y es que realmente el vestir bien no requiere de mucha inversión; más bien, es importante el poner atención a los detalles. Por eso, haciendo referencia al sitio web Askmen, te compartiremos lo básico que debés saber para que todo lo que te pongás luzca y podás sentirte seguro a la hora de vestir.

Cómo hacer nudos de corbata

Es un gran debate, actualmente ya no se usa tanto este accesorio en las oficinas. Sin embargo, es una pieza clave que debés tener lista en tu armario si la ocasión se presenta. Además de que te ayudará a lucir unos kilos menos, si es que lo requerís.

La talla de camisa adecuada

Cuando se trata de camisas, solamente tenés que poner atención al tamaño de tu cuello y la longitud de la manga. Esto te ayudará a que tu camisa te ajuste perfecto y te veás siempre atractivo.

Un traje que sea a la medida

No hay nada más atractivo que un hombre con un traje que le quede bien. Por ello, siempre es importante invertir en un traje a la medida que pueda realmente tu cuerpo sentirse cómodo y elegante.

Saber tu talla de pantalón

No hay nada peor que un hombre que use pantalones muy ajustados o muy sueltos. Es importante que pongás atención a las medidas de tu cintura, la entrepierna y el largo de tus piernas. Si usás la talla adecuada a tu cuerpo te vas ver mejor, no importa si tenés sobrepeso o sos más delgado, esta es una regla de oro. En el caso de los jeans o los pantalones casuales, como consejo, comprá dos o tres pares de jeans, para contés con más variedad de piezas.

Tener un reloj análogo

Ya sos adulto, es importante dejar atrás los relojes digitales (excepto los Smart Watch) y empezar a usar verdaderos relojes que pueda siempre hacer juego con tu traje. Además, estos nunca pasan de moda y van a hacer ver como un hombre maduro.

Saber elegir los mejores zapatos

Todo atuendo debe tener una base, y para ello es importante que usés los zapatos adecuados para cada actividad y atuendo.