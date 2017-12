6 cosas que necesita para ejercitarse en su casa

Esculpir el cuerpo seguramente está entre tus metas para el venidero 2018, no obstante, estamos seguros de que tendrás más de mil y una excusa para decir que se te dificulta ir al gimnasio, culpando sobre todo a la falta de tiempo como el mayor inconveniente.

No te preocupés porque eso no solo te sucede a vos, sino que son muchos los que no salen de su zona de confort, se someten a las manecillas del reloj y no hacen el mínimo esfuerzo por dedicar tiempo a los ejercicios.

Para cambiar esa actitud, lo primero que debés hacer es tomar conciencia de que al ejercitarte no solo vas a tener un mejor cuerpo, sino que también tu salud se verá beneficiada. Vas a decir adiós a la fatiga y en general te sentirás mucho mejor.

Pero si definitivamente estás cerrado a la posibilidad de inscribirte en un gimnasio, te sugerimos que acondicionés un espacio de tu casa para ejercitarte, es decir, que tengás una especie de gym personal.

El entrenador personal Josué Obando nos brinda sugerencia de algunos objetos que necesitás para hacer tus ejercicios en el hogar, también retomamos algunas sugerencias de la revista Soho.

Si es de los que le da pereza entrenar en un gimnasio pero se quiere poner en forma, esto es lo que le recomendamos

Te interesa: No esperes enero para iniciar una vida saludable

1 Salter o camba

Es un objeto sencillo pero completo que ayuda a desarrollar resistencia cardiovascular.

Está la cuerda para saltar con peso, que es como la típica cuerda que usaba en el colegio, pero la diferencia es que esta tiene diferentes pesos según el tipo de cable. Claro que también puede usar una básica para hacer cardio y una con peso para trabajar la parte superior de su cuerpo, en especial los hombros. Es fácil de usar y va a quemar muchísimas calorías.

2 Caminadora: se considera uno de los equipos clásicos para el entrenamiento físico y cardiovascular, ideal para estar en forma, quemar calorías y hasta para tratamientos de rehabilitación física, siempre cuando se realice con la intensidad y tiempo personalizado.

De interés: Técnicas para correr

3 Mancuernas de zumba: también llamadas Toning Sticks, son unas pesas livianas en forma de maracas, aumentan el sentido de ritmo y la coordinación y la vez tonifican áreas clave como los brazos, los abdominales y la parte inferior del cuerpo.

4 Bolsa de arena: hace un trabajo parecido a las barras pero la diferencia es que como tiene arena por dentro implica un mayor esfuerzo. Las encuentra de diferentes pesos así que usted mismo elige el nivel de dificultad. También tiene muchos usos que varían según la parte de su cuerpo que quiera trabajar.

5 Balón medicinal: hay rutinas enteras que solo usan este balón que solía usarse para tratar lesiones pero que ahora es un imprescindible en el fitness. Aunque también hay de varios pesos lo ideal es que compre uno de peso medio para que pueda hacer movimientos más rápidos.

6 Escalera de agilidad: se usa mucho en el entrenamiento militar para mejorar el rendimiento de los soldados en combates, pero también es buenísimo para que sea más coordinado y rápido. Además, si no le mata correr con esta escalera va a mover sus pies sin darse cuenta y, sobre todo, lo va a ayudar a pensar más rápido.