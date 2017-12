Maquillaje de hombre, nueva herramienta de belleza

Democrático, versátil y natural, así es el nuevo maquillaje para hombres que desea acabar con los signos de fatiga y lucir una piel luminosa de forma segura. Aunque no sea actor, presentador o político que se enfrenta a las cámaras y los flashes a diario, también puede echar mano del maquillaje para lucir mejor aspecto. En la actualidad, la suma de las palabras maquillaje y hombre no conviven en la intimidad, no resulta viril, es más, se tiene asociado a estrellas de la música como David Bowie, los ACDC, o a las actuaciones de las Drag Queen. Pero nada de esto es cierto, hoy el maquillaje masculino se empieza a vivir con normalidad. Muchos hombres se maquillan a diario no para provocar, sino para lucir mejor aspecto y camuflar ojeras, rojeces e imperfecciones en la piel.

“El maquillaje masculino debe ser suave, que apenas se note”, explica José Miguel Belmonte, subdirector de L’Oréal París. Ahora, el maquillaje es una herramienta más de belleza masculina, que muchos hombres utilizan con total naturalidad y si no que se lo pregunten al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha gastado más de 25 mil euros en maquillajes, según se publicó el pasado mes de agosto.

Si se revisa la historia, el maquillaje forma parte del hombre desde tiempos inmemoriales, los faraones ya lo utilizaban como un símbolo de virilidad y también de poder. Las cosas han cambiado y el mercado de la cosmética masculina crece cada año más. Hasta hace poco se asociaba el maquillaje al mundo del espectáculo, pero eso ya no es así.

Lo básico

Hoy, según la firma L’Oréal, son tres pasos los que utiliza el hombre para lucir un maquillaje favorecedor y natural. Para el maquillaje es necesario una base del mismo tono que la piel, un corrector de ojeras y polvos que maticen los brillos. Estos tres productos ayudan a camuflar las rojeces e imperfecciones de la piel, igualan el tono y ayudan a lucir un aspecto más atractivo. El paso a paso es muy fácil, en cinco minutos, el maquillaje estará listo.

Maquillaje paso a paso

El primer paso es aplicar la base con la ayuda de una brocha plana o con una esponja específica. Es preferible que el maquillaje posea una textura ligera, para que el acabado quede natural. Si se tiene barba, lo ideal es evitar esa zona. “Si no, es importante extender el producto por todo el rostro hasta las orejas, la línea de crecimiento del pelo y línea de la mandíbula”, explican desde L’Oreal.

Después, para camuflar cualquier granito, imperfección u ojeras se debe recurrir al corrector, el cual se aplicará sobre esas zonas y se difuminará con la yema del dedo. Para terminar, se debe evitar que en el rostro aparezcan brillos, para ello es importante aplicar los polvos matificantes, que se aplicarán con una brocha gorda por todo el óvalo facial, haciendo hincapié en la zona de la nariz, frente y barbilla.

“El objetivo del maquillaje masculino es otorgar al hombre un aspecto descansado y saludable sin llamar la atención”, explica José Miguel Belmonte, quien recuerda que la base debe ser “natural, casi invisible, muy sutil. Cada vez más, en el mercado hay firmas de maquillaje que invitan al hombre a adentrarse en el mundo de la estética a través del maquillaje.

Los que desean lucir buen aspecto, pero aún no se atreven, pueden comenzar con los polvos bronceadores, que se aplican después de la crema hidratante, una vez que la piel la absorba. Los hombres que ya están habituados a utilizar la base de maquillaje y quieren dar un paso más, pueden empezar por el lápiz negro o eye-liner negro, un producto que refuerza la mirada, y terminar el proceso de maquillaje con brillo en los labios.