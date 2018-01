Saltá la cuerda y bajá de peso en 20 minutos

Si lo que querés es bajar de peso de una manera más acelerada que hacerlo con ejercicios aeróbicos de bajo impacto como caminar o trotar lento, entonces saltar la cuerda es el ejercicio adecuado para vos. Saltar la cuerda durante 20 minutos equivale a dos horas de correr, esto a una velocidad constante y promedio. ¿Qué preferís, una rutina normal o saltar la cuerda?

Beneficios

En el sitio web Muy Fitness se destaca que saltar la cuerda es un ejercicio que combina los beneficios de los aeróbicos y entrenamiento de fuerza. Además de aumentar la frecuencia cardíaca, manteniéndola elevada durante la duración de la actividad y la quema de cientos de calorías por hora, tonifica las pantorrillas y los muslos. Otro de los beneficios de saltar la cuerda como una estrategia de pérdida de peso es su versatilidad y comodidad, podés saltar en casa, en el gimnasio o incluso en tu oficina. Incluso podés hacer el ejercicio sin una cuerda. Basta con mover los brazos como si estuvieras girando con cada salto.

Calorías

Una hora de saltar la cuerda quema alrededor de 730 calorías para una persona de 72 kgs, 910 calorías para una persona de 90 kgs y 1.090 calorías para una persona de 110 kgs. Dado que puede ser agotador para las pantorrillas saltar por esa cantidad de tiempo, es posible que deseés estructurar tu entrenamiento para bajar de peso como una sesión de entrenamiento de intervalo que alterne períodos de saltar la cuerda con trotar, aeróbicos o entrenamiento de la fuerza.

Rutina

Para realizar este ejercicio, debés seguir la siguiente rutina: calentar por 1 minuto con el salto básico, saltar durante 30 segundos con cada pierna (hacer dos series), brincar por 1 minuto el salto básico, saltar rápido durante 1 minuto, luego saltar 1 minuto llevando los talones a los glúteos y finalmente, repetir por 1 minuto el salto básico.

Consideraciones

Saltar la cuerda es un ejercicio vigoroso, exigente, que no es adecuado para todos. Si la persona es obesa, o no ha estado activa durante mucho tiempo o lucha con una enfermedad crónica o una lesión, antes debe obtener la aprobación de su médico para empezar a saltar la cuerda para bajar de peso. Según el American Council on Exercise, lo mejor para bajar de peso son rutinas que combinen entrenamiento de la fuerza, flexibilidad y ejercicios aeróbicos en un plan integral.