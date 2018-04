Cómo cumplir tus objetivos en el gimnasio

Ya han corrido las dos primeras semanas del año y seguramente tenés en tu lista de propósitos para 2018 trabajar tu cuerpo para mejorar tu apariencia y cultivar tu salud. Sin duda, uno de los mejores aliados para alcanzar esta meta, sin embargo, si sos de los que se desanima porque ves a algunos amigos que van al gym y siguen igual con el sobrepeso o simple y sencillamente no ganan masa muscular, te decimos que esos son casos aislados relacionados con conductas muy personales.

Si ya diste el primer paso y ya estás yendo al gimnasio, te invitamos a tener constancia y paciencia. Las primeras tres semanas son las más difíciles, seguramente te duele todo, pero tranquilo, conforme el tiempo se va adaptando, las molestias desaparecerán y los resultados se irán haciendo notorios, sin embargo, eso no te debe llevar a sentirte airoso y abandonar las rutinas.

Si lo que buscás es perder peso, el entrenador personal Josué Obando Meléndez recomienda hacer una combinación de ejercicio y una dieta adecuada a tus características personales, también debés estar claro de que al adelgazar también vas a perder músculos, así que los ejercicios son los que te ayudarán a tonificar.

“Ir al gimnasio es el primer paso, pero hay gente que no logra bajar de peso ni haciendo levantamiento de pesas ni ningún otro ejercicio y eso se debe, obviamente a que no está haciendo dieta, también puede ser que no está haciendo los ejercicios adecuados para su contextura física”, señala Obando.

Asimismo, asegura que “la dieta o la comida refleja un 80% de tu cuerpo. La dieta o alimentación saludable es primordial, entonces de nada sirve matarse en el gym si no estás llevando la alimentación adecuada, por eso muchos son los que nunca bajan de peso”.

Músculos

En la acera de enfrente se encuentran aquellos chicos cuyo objetivo es ganar masa muscular, una tarea tan o quizás más complicada que bajar de peso. Según los expertos, una de las razones por las que es complicado para algunas personas ganar masa muscular es por tener un metabolismo acelerado. Esto significa que, de forma natural, queman un alto número de calorías.

Además, de que tu metabolismo es acelerado le sumás hacer rutinas de ejercicio para crecer, como las que se hacen con peso, en vez de ganar masa podés caer en un déficit calórico aún mayor.

Obando señala que para poder ganar masa muscular vuelve a entrar en escena la importancia de la alimentación y suplementación con buen asesoramiento.

“En estos casos lo que indicamos es llevar una alimentación llena de proteínas y carbohidratos para ganar masa, por ejemplo, su dieta debe contener huevo, carne, pescado, pollo, legumbres, frutos secos, papas, espagueti y le sumamos una buena rutina, acorde con sus características fisiológicas”, señala el entrenador personal.

Finalmente, Josué Obando recomienda un descanso de al menos 9 horas, para lograr equilibrar el cuerpo.

3 consejos para ganar masa muscular (y no engordar)

Entrená en series de 8 a 15 repeticiones para conseguir la hipertrofia.

Mantené alta la ingesta de proteínas.

Concentrate en grandes movimientos compuestos de sentadillas, prensas y peso muerto.