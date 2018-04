El sobrepeso no es solo un tema de estética, sino también de salud. Todos deseamos estar delgados, pero muchas veces no se logra la meta por una serie de factores que se concatenan, sin embargo, mientras seguís en la lucha contra la báscula podés cuidar tu aspecto personal siguiendo una serie de consejos que hoy nos comparte el diseñador nicaragüense Kelly Molina.

Dice Carolina Herrera que lo que envejece más a una mujer mayor es usar ropa de joven y Kelly Molina dice que no hay nada que engorde más a un hombre pasado de peso que usar ropa de delgado, es decir, tallas más pequeñas que la suya.

“Lo primero es aceptarte como estás, conocer tu cuerpo, usar ropa a tu medida”, señala Molina, asimismo, está convencido de que vestir ropa holgada es un error garrafal al que recurren muchos hombres.

“No hay nada de peor gusto que ver ropa floja en una persona pasada de peso, aunque también es un error que usen prendas muy apretadas. Si usás una camisa muy apretada te diré que usás una camisa de fuerza con los botones asesinos. En cambio, la ropa floja te hace ver como una carpa de circo”, señala.

Molina recomienda que no hay que frustrarse por el peso, porque “la ropa se hizo para cubrir imperfecciones y resaltar tus atributos, solo tenés que sacarle provecho”.

El diseñador asegura que hoy por hoy existen muchas opciones de vestir y en todas las tallas. En esta edición te presentamos dos outfits proporcionados por la tienda Curvas Plus Size división caballeros.

Ambos están enfocados a mostrarte una mezcla de piezas que podés llevar en un look formal y el otro más relajado pero elegante.

Los tips de Kelly Molina:

Cuidado con los estampados

Recordá que estos dan más volumen, pero eso no quiere decir que te limitarás. Si van con tu personalidad úsalos, pues en la moda no hay nada escrito. Usá estampado en la parte de tu cuerpo que sea menos voluptuosa. Por lo menos en mi caso yo podría osar a usar pantalones estampados porque mi problema es el abdomen, así que si me pongo una camisa de un color sólido en el abdomen crearé una ilusión óptica de que ahí hay menos volumen.

Usá largo o corto

cuando estamos en sobrepeso no hay intermedio. O usás pantalón o usás short. Los capri o esos shores a media pierna ni se te ocurran, porque te dan más volumen y se ven fatales. Esos dejalos para los delgados que quieren verse más rellenitos. Igual en las camisas, o la usás manga larga o manga corta. También te recomiendo los cuellos en V y tratá de usar las estilo polo. Yo, la voz de la experiencia, les digo que muchas veces por estar gorditos puede que ciertas partes del cuerpo se nos pongan oscuras por el roce de la piel, así que siempre las camisas con cuello nos favorecerán.

Accesorios

Entre menos accesorios andemos mejor. Ya nuestra persona es bien llamativa como para que andemos muchos accesorios en nuestro cuerpo. Un reloj es suficiente. Adiós a esos blin blin y a esas mil pulseras. Eso no va. Si estás casado tu anillo, tu reloj y ya.

Colores

Eso de que el blanco te hace ver más gordo es mentira. Yo lo he usado y se ve bello. No te limités. Echá a volar tu imaginación.