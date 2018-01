Cultivar el alma, practicar valores, tener buenas costumbres y ser educado te harán un hombre atractivo, de eso no nos queda la menor duda, sin embargo, lo externo también cuenta.

Son muchos los que nos aconsejan que la apariencia no es importante, que el verdadero valor está en el interior de las personas, y no es que esto no sea verdad, sin embargo eso no significa que debemos olvidarnos de cuidar nuestro aspecto.

Imaginate que vas a una tienda y encontrás una pluma que cuesta cien dólares, y la querés para un regalo, pero el estuche está dañado. ¿Pagarías su precio o pedirías rebaja? El empaque también cuenta, así que tu apariencia también es importante.

Por lo tanto, sería un error garrafal de tu parte olvidar que debés acicalarte, la ropa cuenta y el aspecto también.

El estilista Fernando Ees señala que cada vez son más los hombres que se preocupan por su apariencia física, pero a pesar de ello, aún existen algunos prejuicios, porque antes estos cuidados se creía eran una cuestión de mujeres. Pero los tiempos han cambiado, por ello el uso de crema y productos especiales son parte de la rutina diaria de cuidados que los hombres han optado.

A continuación, Fernando sugiere 5 cuidados básicos que todo hombre debe seguir:

Higiene bucal

Una buena carta de presentación es una bonita sonrisa. Por esta razón, es importante llevar una higiene bucal impecable, esto requiere lavarse los dientes después de cada comida, mantener el uso del hilo dental. Asimismo, no olvidar que también se debe cepillar la lengua, porque arrastra las bacterias que se acumulan.

Uso de exfoliantes

Aunque pocos hombres suelen utilizar exfoliantes, es una gran ayuda para evitar la aparición de los molestos puntos negros. Asimismo, te ayudará a controlar el exceso de grasa y a eliminar las células muertas.

Cuidar las manos

Una de las partes más atractivas de los hombres son sus manos. Por ello, llevar una buena higiene es importante. Siempre recordá lavar las manos con jabón neutro, secarlas bien y aplicar una crema hidratante.

Piel hidratada

Para lograrlo es necesario aplicar cremas, en especial una nocturna, ya que te permitirá disfrutar de todas tus propiedades en un 100%. La manera de aplicar tiene que ser con suaves movimientos circulares y repetitivos.

Cuidado con el rostro

Afeitar el rostro todos los días suele ser una agresión a la piel, por ello es necesario que utilicés productos en gel, espuma o crema.