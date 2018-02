3 recomendaciones para San Valentín

Para el 14 de febrero casi todos queremos tener una cena especial con una persona especial, sin embargo, para muchos esta fecha la utilizan para conseguir a esa persona especial. Nada más romántico que una declaración de amor en una cena especial.

A pesar de que todas nuestras intenciones pueden ser buenas, no siempre logramos el objetivo. Y no porque físicamente no atraigamos a la otra persona, sino porque la proyección de nuestra imagen personal no es la adecuada.

El problema surge porque muchos hombres confían solo en su apariencia física, lo que andan usando y el peinado. Con esto no quiero desacreditar la importancia de esos aspectos, porque sí son necesarios, pero todo eso se resume en un solo pilar de la imagen personal.

Sin embargo, ¿Qué es lo que verdaderamente enamora a una persona?

Aunque la respuesta es relativa, la actitud siempre será de mucha importancia a la hora de querer conquistar a una persona. A nadie le gusta estar con personas llenas de inseguridades, por tanto te voy a dar las siguientes recomendaciones para demostrar la mejor actitud:

1Los modales

No hay nada más incómodo que una persona con falta de educación y modales, y con esto no hablo de si fuiste o no a la universidad, tenés una maestría o posgrado. Sino a los valores básicos que nuestros papás nos enseñaron desde pequeños.

Decir buenos días o buenas tardes (según convengan), cuando se entra a un lugar, pedir las cosas por favor y agradecer por recibir lo solicitado, no poner los codos sobre la mesa y no mascar goma durante el momento especial, entre otros.

2El perfume

Un buen olor enamora, además de crear el ambiente ideal para una cena especial, permite que trabajemos con la mente de la otra persona al hacer que nos relacionen con un olor para permanecer en la memoria.

3La sonrisa

La sonrisa al ser un gesto tan genuino, rompe casi cualquier barrera. A menudo al ir por la calle y sonreírle a una persona, esta va a responder de la misma manera. Por esa razón debe estar dentro de esta lista.

Además de hacernos ver más simpáticos y accesibles, nos da una posición de seguridad, que en este caso es lo que andamos buscando.

Si te gustaría leer más de este y otros temas visitá trendymensblog.com y si querés hacerme alguna consulta escribime a info@trendymensblog.com