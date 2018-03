5 básicos para las vacaciones de verano

Las vacaciones de verano son esos días en los que más sexi queremos vernos, si empezamos el gimnasio a inicio del año es cuando esperamos lucir los resultados. Pero no debemos olvidar los básicos más importantes para lucir bien en las vacaciones.

No se trata solo de qué tipo de bañador usar, sino de aquellos detalles que queramos o no, pueden ayudarnos a vernos mucho mejor.

Gafas de sol

Las gafas de sol son un accesorio imprescindible, porque además de proteger nuestros ojos del sol, nos ayudan a enmarcar el rostro sin ningún problema. Esto significa que nos mejoran estéticamente solo si usás el aro adecuado para tu rostro.​

Bloqueador de sol

Esto se resume en: el único sentimiento que podríamos producirle a las personas si nos ven del color de un camarón, es pesar. Nadie se ve bien con la piel quemada, además de dañarla, pasar muchísima incomodidad y no verte tan bien, restás puntos a tu imagen personal.

Buenas sandalias

Siempre he pensado que existen grandes diferencias entre unas sandalias (chinelas) para baño y las que se usan, como dice el buen nica, “para andar”. Aunque las 2 se parezcan solo se puede ver aceptable que te duchés con las chinelas “para andar”, pero nunca se verá bien, andar caminando con las chinelas para ducha.

Traje de baño

Si de verdad queremos vernos bien estas vacaciones, invirtamos en un producto que nos va a durar mucho tiempo. Los trajes de baño.

Es normal ver a muchos hombres con el short para hacer deporte, un short de cargo y una camiseta de cualquier cosa menos de playa, lo que está mal. Actualmente existe una gran variedad de trajes de baños, tangas, zungas, shores cortos, shores largos, etc. Elegí el que te haga sentir más cómodo y de colores muy vivos, pero no usés otra cosa que no sea eso.

Accesorios

Si vas a usar algún accesorio como pulseras o cadenas, asegurate que no sea de ningún metal, lo ideal es que sean de madera o cualquier material parecido a la piedra para hacerte lucir mejor.

Si te gustaría leer sobre más temas similares, visitá mi blog en www.trendymensblog.com o podés escribirme a info@trendymensblog.com