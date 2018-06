Todos desearíamos que hubiera una cura mágica para la resaca, pero desafortunadamente suele implicar cierto nivel de dolor. Sin embargo, podrás hacer ciertas cosas para aliviar los dolores de cabeza, náuseas, fatiga y la ansiedad que aparecen luego de beber alcohol.

1 Rehidrátate

¿Te da mucha sed después de tomar? Es lo más normal, pues una de las principales consecuencias de beber mucho alcohol es que deshidrata tu organismo, lo que ocasiona dolores de cabeza y mareos. Es por ello que es muy importante que tomés agua al despertarte. De preferencia ingiere bebidas deportivas que son ricas en electrolitos, sales de magnesio y de calcio, créeme tu cerebro te lo agradecerá. Otro líquido similar es el agua de coco.

2 Analgésico

La aspirina y el ibuprofeno son dos medicamentos que pararán el dolor de cabeza, no olvidés de leer las instrucciones antes de ingerirlas en dosis recomendadas. Evitá el paracetamol pues genera reacciones hepatotóxicas. Si no podés tomar analgésicos no tenés otra opción, solo te quedará esperar que tu cuerpo se recupere por sí solo. Recordá que el uso excesivo de medicamentos puede causarte daño hepático a largo plazo, sobre todo si los tomás con alcohol.

3 Carbohidratos

Para aliviar las náuseas podés ingerir galletas, tostadas u otro tipo de carbohidratos, pues absorben el alcohol en tu organismo. Evitá comer ácidos o picantes porque son difíciles de digerir, además no ingieras alimentos pesados o grasosos porque aumentarán las náuseas, recomienda el portal de La República.

4 Trucos

La ingesta de alcohol origina pérdida de potasio y calcio, lo que desencadena la terrible resaca. Para ello podés comer papas con leche que contienen estos minerales, incluso más que los plátanos o pastillas. Beber agua hervida con miel y limón te ayudará bastante a reponer las vitaminas necesarias y equilibrar los niveles de azúcar en la sangre.