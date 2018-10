Cosas que definen a un hombre con estilo

Casi siempre que se usa la frase “esa persona tiene buen estilo” se hace referencia únicamente a la ropa que usa y a la forma en la que realiza las combinaciones; sin embargo, tener un buen estilo no solo se trata de saber qué ponerte o cuándo ponértelo.

El estilo tiene que ver mucho con otros factores que al final, todos juntos y bien utilizados, potencian tu sello personal.

El problema surge cuando descuidamos detalles que, aunque no lo parezcan, pueden hacer un gran cambio en nuestra imagen personal, además de que nos ayudan a crear mejores relaciones interpersonales y a conquistar a aquellos que son más especiales.

Por esa razón, quiero mencionarte tres factores fundamentales que deberías cuidar para ser ese hombre con estilo que nunca pasa desapercibido:

1Ser un hombre educado

No hay cosa que atraiga más que una persona educada, con valores y principios, y adicional que sepa cómo comportarse en cualquier espacio o evento en el que se encuentre.

2Higiene

Hay muchos casos en los que se han perdido buenas oportunidades por falta de una buena higiene, puede ser una cita, un empleo o incluso la realización de proyectos o metas, y todo por no mantener una limpieza de tu cuerpo, de tu dentadura, ropa y accesorios.

3Saber cuidar los detalles

Usar mucho perfume, demasiados accesorios en las muñecas, no lustrar los zapatos, no peinarte, no usar la talla adecuada de ropa y muchos más, son los aspectos pequeños que deberíamos cuidar para mantener ese estilo que nos caracterice por lucir siempre nítidos.

Si te gustó este artículo y querés saber más al respecto, podés visitar trendymensblog.com y si te gustaría ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a info@trendymensblog.com